empleado municipal baleado por un vecino lucha por su vida

“Nosotros le hablábamos para que no se duerma, pero ya estaba todo lastimado. El remisero corajudo lo alzó acá en la esquina y lo llevó volando al hospital porque si iba a esperar a la ambulancia, mi hermano no iba a contar el cuento”.

La contundente frase pertenece a Elsa Cuba, una de las hermanas de Julio “Tito” Ramos (22), el empleado municipal que el jueves a la mañana fue baleado a pocos metros de su vivienda en el barrio A 3-2 de Posadas por un hombre de 28 años que meses atrás lo amenazó de muerte y con quien mantiene una vieja disputa vecinal.

El sospechoso, identificado por la Policía de Misiones como Alejandro M. (28), fue atrapado el mismo jueves por la noche luego de un intenso procedimiento desplegado en el barrio Los Paraísos, donde los investigadores además secuestraron un arma de fuego calibre 22 y prendas de vestir que guardarían relación con el ataque. Incluso, hallaron una moto y otros objetos que serían robados.

Sobre el implicado, los pesquisas consultados por este medio indicaron que dentro del populoso complejo habitacional es conocido por su apodo de Carlota y, sobre todo, por sus reiteradas andanzas delictivas y sus constantes encontronazos con jóvenes de la zona.

Si bien desde el entorno más cercano al herido indicaron que lo principal por estas horas es la recuperación de Tito, dejaron en claro que una posible liberación de Carlota podría traer consecuencias mucho más grave para la familia, ya que consideran que el atacante desde hace ya varios meses venía amenazando con matar a Ramos.

En esa línea, remarcaron que si bien en esta oportunidad el joven se salvó, ante la peligrosidad del detenido y sus numerosos antecedentes violentos, temen que vuelva para cumplir con su palabra.

Por estas horas el detenido está a disposición del Juzgado de Instrucción Siete. Se supo que el examen de parafina dio resultado positivo y que mañana sería llevado a declarar.

Pelea de vieja data

En diálogo con este matutino, Elsa contó que, horas previas al hecho, su hermano y otros tres amigos habían estado consumiendo bebidas. Habrían empezado el miércoles por la noche. Y que ese jueves, al momento de dirigirse a una despensa de la zona, Tito se habría topado con su agresor.

“Ellos tienen una vieja bronca y el tipo dijo que se iba a cobrar... y se cobró. Ajuste de cuentas entre ellos, como dicen. Nosotros no sabemos bien cuál fue el porqué, pero lo que sí sabemos es que vino decidido”, reconoció la mujer.

También confió que si bien varios vecinos le habían advertido de las amenazas de muerte, jamás pensó que esto pudiera llegar a ocurrir: “’Yo sé que él es loco, pero qué me iba a imaginar que podría hacer semejante cosa”.

“Cuando se quiere hacer el loco, saca el arma e intimida a todo el mundo. Él tuvo problemas de chico, nosotros lo conocemos desde hace muchos años, cada vez que consumía él quedaba loco. Mi hermano no es ningún santo tampoco, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Lo peor de todo es que él amenazó de muerte a mi hermano y le dijo que lo iba a matar. Cuando mi hermana me llamó yo ya me imaginé que podía ser por él”, agregó la entrevistada, quien dijo que tomó conocimiento de lo sucedido por su hermana Carina.

Es que Tito, tras sufrir el disparo, alcanzó a caminar varios metros hasta desplomarse frente a la casa de Carina. “Mi hermano estaba amanecido, estaba tomando con unos amigos y este tipo (Carlota) seguro dijo ‘está regalado’”.

Nuevamente al quirófano

Al ser consultada por el estado de salud del joven, la entrevistada sostuvo que ayer estaba “estable, ya habló con mi mamá y mañana (por hoy) va a pasar a cirugía otra vez por la lesión que tiene en el estómago. El disparo impactó en la costilla izquierda y le perforó parte del estómago, el hígado y el colon. Ahora está consciente, reaccionó pero estuvo cuatro horas en el quirófano. La herida en el estómago sigue abierta, pero ya le sacaron el respirador”.

También contó que el proyectil fue dañando distintos órganos debido a que el joven corrió desesperadamente para pedir auxilio y que la postura de su cuerpo hizo que la bala recorra varias partes de su cuerpo.