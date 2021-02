Rolón no se presentó en Huracán y el pase, en suspenso

sábado 06 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Si bien a priori parecía presentarse como la negociación más sencilla, el pase del mediocampista misionero Esteban Rolón a Boca se empantanó luego de que el Xeneize no se comunique con la dirigencia de Huracán y que el jugador no se presentó a entrenar ayer.

La postura del Consejo de Fútbol de Boca parece ser la del bajarle el precio al pase, para sacarlo de Parque Patricios por menos dinero. Actualmente el jugador es dueño de su pase, pero está a préstamo hasta fin de año en Huracán, club que tiene una opción de compra de 3 millones de dólares. El detalle es el de una cláusula de salida anticipada en junio, valuada en 500 mil dólares. Este monto es el que en Brandsen 805 están dispuestos a pagar, ni un dólar más.

Mientras el Xeneize busca bajar el precio, en Huracán no quieren saber nada con negociar por ese monto. Si bien la opción de compra es elevada para las arcas del club de Parque Patricios, lo cierto es que entienden que el futbolista no puede irse por 500 mil dólares si esa cláusula no se puede ejecutar hasta junio.