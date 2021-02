Montiel sigue, Sosa afuera

sábado 06 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Gonzalo Montiel, uno de los grandes candidatos a ser vendido en este mercado de pases, finalmente llegó a un acuerdo con River y renovó su contrato.

El defensor estuvo en el radar del Olympique de Lyon, Roma y Villarreal, aunque ninguna propuesta convenció a los dirigentes del Millonario y ahora extendió su vínculo hasta diciembre de 2022.

Por su parte, el volante Santiago Sosa se despidió ayer del club para continuar su carrera en Atlanta United de Estados Unidos, una decisión que no le resultó sencilla, y le agradeció a Marcelo Gallardo, el entrenador que lo promovió, por su trabajo.

“Ya me despedí de todos, me voy a un nuevo destino y espero que sea para mejor. Desde los diez años que estoy en River, es parte de mi vida, me costó la decisión, me pone triste, pero es lo mejor para mí”, aseguró Sosa.

Sosa, de 21 años, consideró que se dio “todo muy rápido” con poco tiempo para procesarlo y que jugar en la Major League Soccer será “un desafío”.

Atlético Mineiro, de Brasil, ya presentó una oferta de ocho millones de dólares por Nacho Fernández, decidido a irse del club para concretar una diferencia económica. River es dueño del 70 por ciento de su pase, mientras que a Gimnasia (25 por ciento y al propio jugador le corresponde el resto.

A River le quedarán seis millones de dólares limpios por la operación que incluirá el fin de una deuda con el ex Gimnasia.

Con cierto alivio financiero, River irá por el volante Agustín Palavecino, apuntado por Marcelo Gallardo en el inicio del año, y cuya negociación con Deportivo Cali, de Colombia, se frenó porque pretenden la compra de su pase valuada en cinco millones de dólares.