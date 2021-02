Historias de pandemia: contrajeron el virus, se recuperaron y volvieron a la trinchera

viernes 05 de febrero de 2021 | 5:30hs.

Son soldados en la primera línea de combate. Y por el lugar que ocupan, entienden que están más expuestos que el resto. Saben que en algún momento pueden contagiarse, aun tomando todos los recaudos necesarios. Puede pasar.

Los trabajadores de la salud representan un ejército de gladiadores frente a la pandemia de Covid-19 que está a punto de cumplir once meses el próximo jueves. En ese tiempo hubo infectados y pérdidas, pero también -y son los más- hubo recuperados. Profesionales del ámbito sanitario que contrajeron el virus, atravesaron la enfermedad, se recuperaron y regresaron a la trinchera.

El Territorio salió a compilar historias de los que volvieron al ruedo, a dar batalla. A juzgar por la situación epidemiológica actual y el paso lento del plan de vacunación en el país, la solución no será inmediata. Aquella normalidad de inicios de 2020 está muy lejos.

Estefanía Anderle (28) nació en Colonia Aurora y desde hace poco más de un año se desempeña como enfermera en la Red de Traslados de la provincia. El 21 de enero dio positivo a Sars-Cov-2; justo el día que debía aplicarse la segunda dosis de la Sputnik V, pero su condición le llevó a cumplir estricto aislamiento.

Luego de padecer los síntomas de la enfermedad, incluso ser trasladada de urgencia en dos oportunidades, ayer se reincorporó a sus funciones. Volvió a su pelotón. “Es mi primera guardia después del encierro. La pasé bastante mal por mis comorbilidades, soy hipertensa”, reconoce en diálogo con este medio en las afueras del Hospital de Fátima, donde fue asignada.

“El día que di positivo no tenía ningún síntoma, pero al día siguiente empecé con fiebre, dolores en el cuerpo, en las articulaciones, hice crisis hipertensiva, son síntomas muy similares al dengue”, comenta al tiempo que enumera que fue tratada con ivermectina, paracetamol y vitaminas A y C. “La segunda vez que me descompuse me sumaron azitromicina, porque ya tenía placas. Tenía mucha tos que me producía dolor en el pecho, pero por suerte no tuve neumonía”, dice.

“En tres meses debo hacerme un chequeo para ver si aparecen secuelas de la enfermedad, por recomendación de la médica de guardia”, señala.

El último dato oficial del impacto del Covid en los trabajadores de la salud, a nivel país, lo dio la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a mediados de enero: se vieron afectados con la enfermedad 68.516, el 4 por ciento, de los 1.682.953 de los casos totales.

El número de trabajadores de la salud fallecidos es de 419, lo que indica una letalidad de 0,6 por ciento.

“Estamos conscientes de que nos podemos enfermar y pasa en el lugar que menos esperamos. Yo me contagié en el colectivo y eso que tuve contactos con pacientes Covid, haciendo traslado. Nunca sentí miedo por mí. Sí por mi hija. Pero trabajamos y vivimos con todos los protocolos. En mi casa están traumados con el alcohol en gel y no nos saludamos hasta que yo me higienice, me saque la ropa”, cuenta Estefanía.

Consultada sobre el aspecto más difícil de esta experiencia, señala: “Lo que más me costó en estos quince días es la espera, la necesidad de volver a abrazar a mi hija de 6 años. Pero ella entendió, ‘mamá tiene coronavirus’, y nadie se me podía acercar” .

“Nosotros tenemos todos los elementos de cuidado e igual estamos expuestos. Hace diez meses que le pedimos a la gente que se cuide y ahora le pedimos que redoble el cuidado, más después de todos los casos que hubo en enero, que cuide a los suyos” sostiene a modo de mensaje a la comunidad. Cuidarse a uno mismo es cuidar a la gente que uno ama.



La colaboración de los vecinos y amigos

Una bioquímica que se desempeña en el Hospital Nivel II de Jardín América dio positivo a Covid a principios de enero. Desde 1986 que trabaja y siempre lo hizo en el interior de la provincia de Misiones. “Me contagié los primeros días de enero, no sé dónde tuve el contagio, pero sí reconocí el síntoma inmediatamente, una tos que para mí era rara y dolor de garganta, por eso me hice el hisopado y di positivo”, reflejó la mujer, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Además contó: “Cada uno conoce su cuerpo, a mí me dolía la garganta y tenía tos seca no productiva, sumado a que mi marido tenía exactamente los mismos síntomas en el mismo momento, por lo cual inmediatamente me hice el hisopado y arrojó positivo por PCR”.

“Durante 14 días no salí de mi casa, tampoco mi marido y los vecinos fueron muy gentiles, nos acercaban mercadería o lo que necesitábamos y nos dejaban en la puerta de casa”, contó la mujer.

“En el día 14 cuando me llamaron desde Salud Pública, al referir los síntomas me dijeron que estaba en condiciones de recibir el alta y luego volví normalmente al trabajo”, dijo.

