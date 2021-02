Busca a sus abuelos para aliviar la tristeza de su madre

viernes 05 de febrero de 2021 | 1:08hs.

Con el firme propósito de ver a su madre feliz, una joven oriunda de la provincia de Santa Fe inició una búsqueda de sus abuelos biológicos maternos. Hace aproximadamente cinco años, a través de las redes sociales, Camila Asselborn (30) busca información sobre Isabel Olivera. En ese lapso de tiempo no pudo lograr información concreta más que el hecho de que estaría en San Javier, Misiones.

La madre de Camila, Leonor González (48) se enteró hace poco más de diez años de que fue adoptada. No conoció jamás a sus padres biológicos.

El Territorio se contactó con Camila, quien relató: “Mi mamá nació en San Javier, Misiones, en 1972, la partera fue una señora de nombre Ramona quien ya falleció como también falleció el doctor Lizardo Morales. Hace poco me enteré de que mi abuela materna se llama Isabel Olivera y su hermana es Alejandrina Beatriz Olivera. Lastimosamente de mi abuelo no tengo nada”.

“Ruego a quienes conocieron a mi abuela que nos ayuden a dar con ella, es importante para nosotros cada dato que nos aproxime a ella y de ser posible también a mi abuelo. La identidad es un derecho de todo ser humano , es una necesidad saber sobre sus orígenes”, dijo Camila.

Relató además que “la búsqueda comienza cuando mi mamá un 10 de julio de 2016, recuerdo que era domingo, me estaba esperando para almorzar en su casa y ese día me cuenta parte de su historia. Su primera pregunta fue ‘¿Me ves parecida a mis hermanos o a mis padres?’. Y entonces me relata una serie de cosas sobre su vida y una última frase: ‘Soy adoptada’”.

“Yo no lo sospechaba en lo más mínimo, sólo sé que desde esa vez nada fue igual. Un año estuve muy mal de verla a mi mamá tan triste y angustiada y no sabía qué le pasaba”, comenta la joven desde Santa Fe.

“Ella al contarme eso a mí y a mis hermanas se liberó un poco del dolor, ella también preguntó sobre sus orígenes cuando ya de grande se enteró de que era adoptada y nadie dijo nada. Es por eso que desde hace cinco años vengo buscando a mis abuelos biológicos maternos”, señala Camila al tiempo que agrega: “Estoy eternamente agradecida a mis abuelos del corazón, no quiero lastimar a nadie ni ofenderlos, lo único que quiero para mi mamá, mis hermanas, mis hijos y para mí es que se sepa la verdad, ya que llevo muchos años preguntando a familiares, amigos de la familia y nadie dice nada”.

“Mi mamá merece ser feliz y conocer a la persona que le dio la vida, abrazarla, compartir momentos con ella, entre otras cosas conocer su raíz por eso es que mi búsqueda fue más allá empecé a escribirle a gente por redes sociales de San Javier para ver si conocen o saben algo sobre mis abuelos biológicos”.

“Tengo mucha fe en que voy a encontrarlos. Hablar sana, yo lo único que quiero en esta vida es verla feliz a mi mamá y que pueda encontrar su verdad, sus orígenes, y sus padres biológicos, así que todo aquel que tenga algún dato sobre mis abuelos, voy a estar eternamente agradecida. Pido más amor, empatía por los otros, basta con mentiras, pactos de silencio y secretos”, finalizó Camila.

Información

Por cualquier información sobre Isabel o su hermana, Alejandrina Beatriz Olivera, comunicarse al número 0342-154720964.