Dejarse salvar por la música

viernes 05 de febrero de 2021 | 4:00hs.

“Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé; tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé; que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero; pero hoy no...”. Son fragmentos de Brindis, canción escrita por Afo Verde para Soledad Pastorutti que, aunque tiene la finalidad de contar un poco su historia, logró que muchos se sintieran identificados con la letra.

Como el caso de Emilce Stefan, una jovencita de 17 años que siente su vida reflejada en esas estrofas. Por eso quizá eligió esa canción para lanzar su nuevo material y así seguir construyendo trayectoria artística.

Anteriormente había trabajado con varias canciones como Game over, una producción de su puño y letra, con un videoclip adaptado al estilo urbano; o el gran repertorio de covers que interpretó desde que decidió iniciarse en este camino: The climb, de Miley Cyrus; Traicionera, de Sebastián Yatra; Tu turno, de Karen Méndez; Fue amor, de Fito Páez; y Music Sessions #32, de Cazzu, son algunas de las canciones a las que ya le puso su voz.

Sin embargo, este nuevo proyecto –llevado adelante de la mano de Néike Producciones- tiene un estilo completamente diferente, ya que la artista explora con esta canción un género con el que antes no había tenido contacto, el folclore nacional.

La elección se debió a varias causas. Por un lado, Emilce asegura que, aunque el estilo urbano es su fuerte y le “encanta” hacer esta música, el folclore es un ritmo que siempre quiso explorar. Por otro lado, “en nuestra provincia se escucha mucho más la música regional que la urbana. Así que también me convenía trabajar en este género”, señaló en una entrevista con El Territorio. Pero a esas razones se suma otra muy importante: la letra de la canción de La Sole.

“Brindis es un tema con el que me siento muy identificada. Tengo una historia de vida muy fuerte, muy marcada y esta canción es un poco un resumen de todo lo que viví. Me representa. Por eso la interpreto: porque me encanta cantar, siento que todo lo puedo decir con música, porque la música me ayudó a sanar”, resumió.

La joven, oriunda de Wanda, canta desde muy pequeña y considera que la música es su aliada desde que tiene memoria.

Siendo niña, su vida fue marcada por el maltrato y el sufrimiento. Durante años fue víctima de violencia y agravios. Y, aunque prefiere no hablar de aquellos años de oscuridad –y dejar en el pasado todo aquello que le hizo daño-, destacó que fue en esos momentos de dolor cuando entendió que la música era el hilo de luz que debía seguir para salir adelante.

“Por todo lo que me tocó pasar siempre fui reservada, retraída. Vivía triste, deprimida. Y creo que, además del amor de mi mamá y mis seres queridos, la música fue la que animó a siempre seguir adelante”, contó Emilce, al tiempo que recordó que le encantaba participar en los actos de la escuela, siempre se presentaba con algún número artístico en los escenarios: “Acto que había era acto en el que participaba”, contó entre risas.

Con el tiempo comenzó a tomar clases de guitarra, a aprender música, conocer las notas, la entonación y de a poco fue aprendiendo también a educar su voz. Así descubrió que cantar era lo que más le gustaba hacer. “Todo se fue dando, pero no recuerdo cuando comencé a amar la música, creo que nací con eso. Fui aprendiendo de a poco, lo sigo haciendo porque sigo estudiando”, dijo. “La música me salvó, la música salva”, agregó con seguridad.

Actualmente, además de potenciarse como artista, Emilce también cursa el secundario y disfruta de la vida con su familia, sus amigos y seres queridos. Anhela construir una carrera sólida para poder vivir de la música, pero además espera también poder estudiar abogacía “porque me mueve la necesidad de hacer valer los derechos. Me molestan las injusticias y el maltrato de todo tipo y por eso me gustaría también ayudar a los que lo necesitan a través de esa profesión, además de la música”, destacó.

Todo está en las redes

Aunque su carrera comenzó hace pocos años, Emilce cuenta con un amplio repertorio de canciones grabadas en sus redes sociales. Todas sus producciones están disponibles en su perfil de Instagram (@emilce_stefan) y su canal de Youtube (Emilce Stefan).

Y busca a través de sus interpretaciones contagiar espíritu de superación, el mismo que ella supo encontrar en la música.

De eso se trata: superar los obstáculos y volver a brillar, como lo expresa la canción que eligió hace unos días: “Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero. Pero hoy no...”.

Para agendar

Emilce en las redes

Para conocer más sobre el repertorio musical de la joven artista, visitar las redes sociales: @emilce_stefan en Instagram o Emilce Stefan e su canal de YouTube. Su última produción estará también en las redes de Néike Productora.