Caso Armoa: “La que me hincó está ahí adentro, se llama Rocío”

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Ya pasaron cuatro días del homicidio de Williams Armoa (50), pero en el barrio Elena de Eldorado nadie olvida el horror del que fueron testigos.

“Fue terrible lo que pasó. Todavía recuerdo los gritos de auxilio que escuchamos. En todo momento él gritaba el nombre de mi marido. Cuando llegamos él le pedía a mi marido que por favor no le deje morir y ahí le dijo: ‘La que me hincó está ahí adentros, se llama Rocío’”, recordó Clarisa Giménez en diálogo con El Territorio.

Giménez no es una simple vecina del barrio, sino una testigo clave del grave episodio que sacudió el amanecer del lunes en el barrio Elena, ubicado en el kilómetro 1 de la Capital del Trabajo.

Es que la mujer, su marido Rubén y otro vecino de la zona fueron quienes acudieron en ayuda ante los gritos de auxilio de Armoa y alcanzaron a toparse en la escena con la ahora única sospechosa del caso: Rocío V. (18).

“Al amanecer escuchamos los gritos. Pensamos que eran los tareferos, pero salimos y escuchamos de nuevo. Ahí nos dimos cuenta que era en lo de Williams y fuimos hasta la puerta. Ahí llegó el vecino de al lado también. Nos arrimamos a la puerta, pero no podíamos abrir, entones empujamos hasta que tumbamos la puerta y nos encontramos con el señor bañado en sangre”, se explayó Giménez.

Pero el drama no acabó allí, ni mucho menos. “Él le pedía a mi marido que no lo deje morir, pero después de unos cinco segundos ya dejó de hablar. Nosotros no nos queríamos mover de ahí. El cuerpo estaba casi en la salida de la casa y la chica estaba adentro. Ella le seguía pateando en la cabeza a Williams y diciendo malas palabras. Le pedía que se levante, que ella no le había hecho nada. Hizo todo eso delante de nosotros”.

La vecina narró que en medio de esa situación, ninguno quiso moverse de allí por lo que fueron otros residentes de la zona quienes llamaron a la ambulancia y fueron hasta la Policía para alertar de lo sucedido.

“Nosotros no nos íbamos a mover de ahí. No queríamos que la chica se vaya y acá estamos, si hay que andar por la Justicia, vamos a estar también”, avisó.

Giménez describió a Armoa como un buen vecino, que no generaba problemas con nadie y que constantemente tenía gente en su casa porque era mecánico dental y hacía paladares, aunque reconoció a la joven detenida nunca la habían visto por el barrio.

Una vez llegada la Policía, la muchacha fue inmediatamente detenida y en esa condición continúa, a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la magistrada Nuria Allou.

En el marco de las labores periciales, los investigadores secuestraron un cuchillo de cocina, como así también las prendas que la sospechosa vestía y presentaban manchas compatibles con sangre. El examen médico indicó que Armoa presentaba al menos 15 heridas cortantes en el cuerpo.