“Nos preocupa mucho que la esté pasando mal o le haya pasado algo peor”

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Juan Carlos Gamón y Teresa Hirsch viven días desesperantes desde el último viernes, cuando la hija de ambos, Marisol Gamón (17), se fue de la casa junto a un joven de Tucumán que conoció por Facebook y nunca más supieron de ella.

La familia reside en el paraje Progreso, en el municipio de San Pedro, y desde hace una semana están dominados por la angustia de no saber nada de la adolescente, cuyo teléfono además ya aparece fuera de línea, por lo que ni siquiera pudieron apoyarse en esa vía de comunicación para constatar en qué condiciones se encuentra.

Según contó la familia, la menor salió de su casa junto a un joven identificado como Brahian (23), oriundo de la provincia de Tucumán, a quien Marisol conoció a través de las redes sociales hace aproximadamente diez meses.

Los únicos datos que se tienen hasta el momento es que ambos jóvenes tomaron un remís desde Progreso hasta San Pedro.

En diálogo con este diario, contaron que poco antes de las fiestas de fin de año, el muchacho decidió viajar a Misiones para conocer a Marisol personalmente. Los padres de la adolescente estaban al tanto del noviazgo virtual y aceptaron la visita, pero con algunas condiciones para que la relación continúe: el joven debía alquilar y trabajar en San Pedro.

“Nosotros no impedimos que Brahian viniera a conocer a Marisol, porque ella decía que lo amaba, que él era de buena familia. A nosotros nos presentó su familia por teléfono, nos dijo que trabajaba. Como padres no podíamos disgustar a nuestra hija, ella nos ayudaba mucho, entonces dijimos que podía venir, pero que no queríamos que viviera en nuestra casa. Que se conocieran y después se casaran, ella tenía que terminar de estudiar”, contó Teresa.

Ante el pedido de la adolescente, a quien sus familiares describieron como de muy pocas amistades, pero muy amorosa con sus cercanos, sus padres afrontaron el costo del pasaje del muchacho de Tucumán a Posadas y desde allí hasta Bernardo de Irigoyen, donde fueron a buscarlo en remís.

“Quedó de venir para Navidad, pero no vino y Marisol estaba muy preocupada. Después dijo que recién cobraba el 22 de enero y tuvimos que prestarle plata para el pasaje”, agregó Teresa.

Los últimos días

Sin embargo, apenas arribado el joven tucumano ya comenzaron las dudas de la familia. Brahian llegó el 17 de enero y le habían dicho que tenía una semana para buscar trabajo, aunque los días pasaron sin avances de ningún tipo.

Así transcurrió todo hasta el día que el muchacho debía dejar la casa y se produjo un pequeño conflicto que no pasó a mayores, pero ese 29 de enero todo cambió.

Según recordaron los padres de Marisol, ellos se acostaron a dormir la siesta, hasta que a los 20 minutos una vecina los despertó a los gritos avisando que la joven pareja se estaba yendo del hogar.

“Mi vecina venía para ocupar internet y vio que ellos se subían a un remís, nos desesperamos, no sabíamos qué hacer, mi marido y mi hija trataron de seguirles, pero no lograron alcanzarlos y desde ese momento no tenemos noticias”, narró angustiada Teresa.

Ese día Marisol fue vista por última vez en compañía de Brahian en la zona urbana de San Pedro. Según ellos, no llegaron a tomar ningún colectivo, por lo que no imaginan qué pudieron haber hecho, dado que tampoco contaban con mucho dinero como movilizarse libremente.

El número de teléfono de la joven está caído y su última conexión a WhatsApp marca el 29 de enero a las 13.57. Su familia quiere al menos saber si se encuentra bien.

“No sabemos qué pasó con nuestra hija. Nosotros la estamos esperando y queremos que vuelva, no tenían plata como para ir muy lejos y nos preocupa mucho que la esté pasando mal o que le haya pasado algo peor. Acá estamos con mi esposo con el corazón en la mano porque damos todo por nuestros hijos”, culminó la mujer.

La denuncia por el hecho fue radicada en la Comisaría de Dos Hermanas y desde ese momento varias dependencias policiales de la Unidad Regional XII se abocan a la búsqueda de la adolescente.

Se hicieron recorridas por distintos barrios, se consultaron con vecinos, se realizaron rastrillajes, pero hasta ahora nada arrojó alguna pista certera.

Ante cualquier información que se tenga sobre el paradero de Marisol Gamón, se solicita acercase a la dependencia policial más cercana o bien comunicarse con el servicio de emergencias 911.