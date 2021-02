Se mantienen estables los números de contagios Covid-19 en Misiones

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Por cuarto día consecutivo la ciudad de Posadas registró un cifra “estable” de casos de Covid-19 luego del récord de 111 contagios detectados el pasado 24 de enero. Una situación similar se repite en otros municipios.

En detalle, el lunes 1 el Ministerio de Salud de Misiones informó de 90 nuevos pacientes; el martes esa cifra descendió a 86; el miércoles a 67 y ayer se mantuvo en 70, consolidándose de esta manera un “amesetamiento” en los números. El resto de los municipios tuvieron ayer contagios por debajo de los dos dígitos. En Oberá, por ejemplo, se informaron nueve casos; en Eldorado siete y en San Vicente y Montecarlo cinco. El total de casos nuevos ayer llegó a 125 con varias comunas que tuvieron sólo un contagio.

La capital misionera sigue siendo la que más casos diarios reporta y si bien ayer tenía 776 personas cursando la enfermedad, esa cifra había superado los 1.000 el mes pasado.

Las autoridades provinciales no detallaron a qué se debe esa situación, pero a nivel nacional, en el reporte semanal de Covid-19, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó que “en la mayoría de los departamentos del país está en descenso el número de casos, lo que no quiere decir que el problema esté resuelto o que los casos no estén altos, sino que en comparación de estos últimos 15 días con los 15 días anteriores se observa un descenso y hay que seguir trabajando para que ese descenso se sostenga”.

Vizzotti agregó que al observar el índice de riesgo epidemiológico por departamento para fortalecer las recomendaciones y las medidas de cuidado -que además de la razón del número de casos suma la incidencia por 100 mil habitantes de los últimos 15 días, se vislumbra un avance del riesgo medio y bajo en la mayoría de los departamentos, mientras que algunos departamentos permanecen con un riesgo alto (rojo) y “las autoridades locales y provinciales deben analizar las acciones para minimizar la transmisión en función de la dinámica de la aparición de nuevos casos”.

Por otro lado, la provincia de Misiones tuvo ayer dos nuevos decesos. Se trata de pacientes residentes en Posadas y El Soberbio y de esta forma la cifra llegó a 102 fallecidos por Covid-19.

El número total de casos activos es de 1.279, de los cuales 47 están internados.

Al respecto, desde el Hospital Samic de Oberá dijeron que tienen un total doce personas internadas con coronavirus, todas presentan comorbilidades.

De ese total, siete pacientes se encuentran alojados en las salas de aislamiento general, en condiciones estables, pero con apoyo de oxígeno y los cinco restantes están graves, en terapia intensiva, con respirador automático y pronóstico reservado.

En tanto, los pacientes recuperados son 4.423 y los aislados son 8.865 personas.

Vacunación

En lo que respecta a la campaña de vacunación contra el Covid-19, Vizzotti aseguró que Argentina va “a contar con vacunas suficientes para vacunar a la población de riesgo”.

Precisó que el laboratorio ruso Gamaleya “informó que está escalando la producción y, si bien tiene alrededor de dos semanas de demora, aseguró la provisión para Argentina”.

Dijo que entre febrero y marzo “van a llegar las vacunas de Rusia, las de AstraZeneca, que se están produciendo entre Argentina y México”, y agregó que están “negociando para ver si hay alguna otra posibilidad también”.

Insistió en que “la vacunación es el principio del fin, va a llevar tiempo vacunar a la población, debemos seguir cuidándonos, tener el calendario al día, cuando llegue la antigripal, recibir también la antigripal”.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó ayer 8.891 nuevos casos de Covid-19 en la Argentina y suman 1.961.635. De este número, 158.230 transitan aún la enfermedad y 1.754.705 ya se recuperaron.

Además, los centros de salud de todo el país informaron 162 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 48.700 en todo el país.

Nota relacinada

Buena respuesta de pacientes tratados con suero equino