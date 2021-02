“Este trabajo me enseñó a valorar la vida”

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Su historia salió a la luz apenas comenzó el aislamiento obligatorio, cuando cientos de pacientes con enfermedades de base debieron quedar en sus domicilios y no podía concurrir a buscar sus medicamentos al hospital de Leandro N Alem. Sergio Kosachik (51), chofer de la ambulancia del nosocomio, se destacó por cargar los remedios en su vehículo y recorrer pueblos y colonias de San Javier, Cerro Azul, Almafuerte, Gobernador López, Bonpland, Dos Arroyos, Caá Yarí para que los tratamientos no sean interrumpidos. El Covid lo sorprendió, en los albores del año nuevo y lo obligó a pasar días de aislamiento, secuelas y la experiencia.

“El viernes 8 de enero tuve un pico de presión, me hicieron bajar y ahí me mandaron a hacer algunos estudios, pero no tenía síntomas”, hasta que se dio cuenta de que perdió el olfato. “Me hizo falta en algún momento el aire, así que me llevaron en ambulancia a Oberá a hacerme una tomografía donde se vio que mis pulmones estaban infectados, así que me medicaron y todos los días el doctor Carlos Sebely me llamaba y hacía el seguimiento”.

Kosachik desde hace 30 años trabaja en el hospital. El riesgo siempre existió, pero su compromiso no decayó: “Hoy más que nunca puedo decir que éste trabajo en el hospital me enseñó a valorar la vida”.

