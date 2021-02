“No fue sencillo, por eso entiendo a la gente” hacen preguntas en todo momento”

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:04hs.

En su primer día de trabajo luego de padecer el Covid-19, la médica Griselda Diez recibió en su consultorio del hospital local a El Territorio y compartió sus temores de cuando se enteró, cómo lo tomaron su esposo e hijas de 7 y 11 años y lo que significa para esta profesional que se recibió en 2005 y retornó a su tierra para formar su familia y ejercer esta profesión.

La profesional atiende medicina general y familiar como así también las guardias dentro del nosocomio de Cerro Azul. El fin de semana entre el 15 y 16 de enero justamente cubrió una de ellas y al llegar al final sentía “mucho cansancio que me pareció normal por las guardias, ese fin de semana tuvimos varios accidentes y por eso lo dejé pasar un poco el tiempo”, dijo a este medio y agregó que ya el domingo comenzaría con dolores de garganta, “hasta que empecé con un cuadro respiratorio con un poco dolor de garganta, pierdo el olfato y es cuando me hago el test y me da positivo, desde ahí nos aislamos con toda mi familia”.

El primer paso fue aislarla todos sus contactos. “Como tenemos la posibilidad, lo hicimos en mi casa. Afortunadamente ni mi esposo ni mis hijas habían presentado síntomas, así que acondicionamos una habitación para mí, tenía un espacio exclusivo en la cocina y en un baño”, contó.

Según Diez, “la primera semana fue muy dura, con dificultades respiratorias, muchos dolores, sobre todo de cabeza, hasta que fue aminorando con la medicación y la segunda semana ya la situación era distinta, aunque el encierro no es sencillo”, sostuvo y agregó: “Ya no tenés ganas de mirar ni tele ni películas ni nada, no es sencillo por eso entiendo la gente que nos escribe y pregunta en todo momento”.

La tarea de Griselda se reanudó el miércoles último luego de sus catorce días de aislamiento y, más allá de su contagio consideró que el Covid le cambió la vida como profesional. “Mi número de teléfono, por ejemplo, pasó de ser privado a ser público porque los pacientes primero a toda hora te escribían preguntando”

Y analizó que después de su contagio pudo “experimentar que esa es la forma de estar conectados, de sentirse acompañados”.

Una de las peores facetas que desnudó la enfermedad es justamente la estigmatización de quienes la padecen o padecieron. “Desde el inicio trato de no estar mucho en las redes, el contacto es sólo a través de mensajes” señaló y explicó que dentro del hospital no hubo “grandes inconvenientes porque ya tenemos establecidas nuestras burbujas de trabajo y cada uno siempre se mantiene dentro sin compartir nada”.

Los pacientes de Diez comenzaron a aparecer no sólo buscando el diagnóstico, sino la tranquilidad de volver a contar con esa médica de familia, como aún perduran en los tradicionales pueblos como Cerro Azul, donde estos trabajadores de la salud son multifacéticos.

