Boy confesó que sufrió en masterchef

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Boy Olmi fue unos de los participantes más queridos de la primera edición de MasterChef Celebrity.

El actor habló sobre su paso por el programa del que todos quieren ser parte: “Lo disfruté mucho el programa porque hay un aspecto esencial de todo eso que tiene que ver con la cocina y con el juego. Me encanta cocinar y el vinculo con la gente. Se armó un grupo muy divertido”.

Y siguió: “La parte difícil del trabajo fue la vinculación de lo emocional. Aparecen emociones difíciles de soportar. Ahí me di cuenta que yo no tenía el mismo aguante. MasteChef usa a la cocina en realidad y no es un programa solo de eso. También de las emociones de los participante. Y el público lo disfruta viendo”.