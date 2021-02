Jared Leto sueña con hacer “una película pochoclera”

viernes 05 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Excéntrico, renacentista, intenso, seductor, fashionista y versátil son algunas de las palabras que ha utilizado la revista internacional Marie Claire para presentar su entrevista a Jared Leto.

Multifacético sin dudas, Leto es actor, músico, director, modelo, influencer y acaba de estrenar nueva campaña para Gucci, firma a la que lo une una larga relación.

Esta vez protagoniza la nueva campaña de Guilty, la fragancia insignia de la marca y está acompañado por Lana Del Rey, la también multifacética cantante de Blue Jeans.

En paralelo, el actor y líder de 30 seconds to Mars acaba de volver a la pantalla con el super estreno de The Little Things, thriller policial que lo vuelve a colocar en la carrera del Oscar. Y además se prepara para una seguidilla de estrenos. Volverá a calzarse el traje de Joker y acaba de ser fichado por Apple TV+ para su nueva serie junto a Anne Hathaway.

En breve arrancará el postergado rodaje de la biopic de Andy Warhol.

Volviste a formar parte de una campaña de Gucci. ¿Qué sensaciones te dejó?

Nada es lo que esperás con Gucci, me gusta tanto trabajar con ellos. El equipo es increíblemente trabajador y creativo. La campaña Guilty celebra a los forasteros, los artistas y los tomadores de riesgos con los que me identifico. Estoy feliz de ser parte de su aventura y contribuir.

Se estrenó tu documental ‘Un día en la vida de América’ ¿Cómo lo definirías?

Como una suerte de instantánea de quiénes somos como estadounidenses. La idea fue aportar un poco de información sobre el tipo de personas que somos y el tiempo que nos ha tocado vivir. Creo que fue importante cambiar la dirección de la cámara para mirarnos un poco a nosotros mismos y reconocer a todas las personas que componen el tejido social de nuestro país.

¿Qué te sucedió con la pandemia?

Todos hemos sido profundamente afectados por la pandemia. Ha sido un momento muy difícil para mucha gente que perdió sus trabajos, que perdió a sus seres queridos.

A la vez, también ha sido un buen momento para hacer una pausa y descansar. Desde mis siete años que no pasaba tanto tiempo seguido en un solo lugar.

¿Cuál fue tu principal refugio o bálsamo durante este tiempo?

Meditar todos los días, cocinar mucha comida y conectarme con amigos y seres queridos. Y escalar montañas cuando pude volver a hacerlo…

¿Qué cosas o personas te inspiran?

La naturaleza, el arte, la música, las montañas, los recuerdos, mi familia y el futuro.

Estás a punto de interpretar a Andy Warhol para su nueva película biográfica. ¿Es más desafiante enfrentarse a un personaje real que a uno de ficción?

Andy Warhol siempre ha sido una inspiración para mí. Creo que su mayor obra de arte fue él mismo. Me encanta esa idea del arte y de la trascendencia. Incluso para mí mismo. Andy se convirtió en quien soñaba ser. Él era un realmente un ‘self made man’, un hombre y un enigma, creado a su gusto y antojo. Espero poder darle nueva vida a su historia con esta película.

¿Tenés muchos sueños por delante?

Sí. Te confieso uno pequeño: me encantaría hacer una película bien pochoclera, en especial, una comedia romántica con todas las letras.