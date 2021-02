San Pedro: estuvo grave, superó al Covid y recomienda conciencia social 

jueves 04 de febrero de 2021 | 21:47hs.

Fernando Camacho, de 43 años, fue uno de los primeros positivos de coronavirus en permanecer internado en el hospital de San Pedro. El hombre estuvo en estado crítico pese a no pertenecer al grupo etario de riesgo y no presentar comorbilidades. Decidió hacer pública su lucha contra el virus para llamar a la población a cuidarse y de manera especial reconocer el trabajo que realiza el personal de salud pública, demostrando estar a la altura de las circunstancias.

Lo llamativo del caso es que el virus reaccionó de forma grave en un paciente que no presenta comorbilidades, se cree que al momento de contagiarse presentaba bajas defensas, pero a nivel general gozaba de buena salud. Los diez días de internación fueron con saturación baja y dolores inaguantables, mientras que el nexo epidemiológico que fue por otro familiar, y se trató de un caso ambulatorio.

"Fue una experiencia no agradable y es algo que uno puede contar pero el que no la vive, no lo entiende. El virus me pegó muy fuerte, en un momento me desespere, más que nada porque estuve con mi familia, tuve mucho miedo de haber contagiado a algún familia". indicó en diálogo con El Territorio,

Fernando Camacho, sobre la reacción del virus en su organismo. Para su alivio y si bien había compartido la fiesta de fin de año con sus familiares más cercanos, ninguno resultó positivo.

Sobre los síntomas, aseguró que "lo que provoca en tu cuerpo es horrible, la cabeza se te parte del dolor, el cuerpo me dolía como si te hubieran pasado por arriba, como si estuviera todo roto, recién el primero volví a trabajar, ya hace un mes y sigo con debilidad, quedé con secuelas en la piel y sigo con un tratamiento para eso".

El caso de Fernando en un claro ejemplo para que toda la población tome conciencia y en un momento, donde el número de infectados aumentan, los cuidados disminuyen, llama a la reflexión para redoblar los cuidados y en particular, reconocer el desempeño profesional del personal de salud, que diariamente se exponen a fin de salvar vidas, arriesgando las suyas

"Cuando estuve mal, los médicos supieron actuaron en el momento justo, no me va alcanzar la vida para agradecer y felicitar a todo ese equipo humano del hospital, son todos profesionales, todos, estoy muy agradecido y sé que estuvieron a la altura de la circunstancia".

El sampedrino también hizo referencia a la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19, destacando las gestiones realizadas para que el personal de salud hayan sido los primeros en recibir la inmunización, anhelando que pronto la dosis esté disponible para toda la población.

"Me parece correcto que el personal de salud estén entre los primeros en vacunarse, están expuestos al virus todos los días, destacó la gestión por parte del Ministro de salud, el Jefe de Zona Noreste, Cristian Cristaldo, el Jefe de Área, Ariel Suarez, el doctor Souksan, por la gestión y el gran equipo que llevan adelante" finalizó Camacho.