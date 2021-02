Yamila Rodríguez fue convocada a la selección Argentina para la She Believes Cup

jueves 04 de febrero de 2021 | 17:45hs.

El entrenador del seleccionado argentino femenino de fútbol, Carlos Borrello, realizó este jueves una preselección de 34 jugadoras con vistas a la She Believes Cup, uno de los torneos amistosos de mayor jerarquía en Orlando, Estados Unidos, donde Argentina participará por primera vez en reemplazo de Japón.

Entre el 18 y el 24 de febrero, el seleccionado enfrentará a las locales, Brasil y Canadá en el cuadrangular del que las japonesas desistieron de participar por el rebrote de Covid-19.

La misionera Yamila Rodríguez es una de las 34 convocadas y se destacan los regresos de Florencia Bonsegundo, Clarisa Huber y Carolina Troncoso. Borrello convocó a un total de 34 jugadoras para representar al país durante la Fecha FIFA, de las cuales quedarán 22.



Además, sigue sin ser convocada Estefanía Banini, quien fue figura en el Mundial de Francia 2019. La excapitana del seleccionado fue noticia la última semana por ser la única argentina elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) en el equipo ideal de Sudamérica de la última década. Sin embargo, la actual jugadora del Levante español tuvo una discusión con el DT Borrello después de ese Mundial y no volvió a ser citada.



Las futbolistas del ámbito local se encontrarán en el predio de Ezeiza el próximo 12 de febrero para concentrar y ser testeadas según los protocolos correspondientes. Allí se realizará el corte final de la lista. La Selección tiene programado viajar el 14 de febrero.



El seleccionado nacional (número 31 del ranking FIFA) no juega un partido desde noviembre de 2019 y es el único de los cuatro seleccionados que no se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio.



Argentina debutará contra Brasil -mejor equipo de Sudamérica- el jueves 18 de febrero, luego se medirá con Canadá el domingo 21 y cerrará su participación frente a las locales el miércoles 24. Estados Unidos, con cuatro oros olímpicos y cuatro títulos Mundiales, el último en Francia 2019, es el favorito a ganar la Copa por cuarta edición (2016, 2018 y 2020).