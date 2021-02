Revés para el ex concejal Fredy Holl en la causa federal por acopio ilegal de armas de fuego

jueves 04 de febrero de 2021 | 14:44hs.

Las armas sin registrar secuestradas en la propiedad del ex funcionario público. Foto: URII.

El ex concejal de Campo Ramón, Alfredo "Fredy" Holl (45), sufrió un nuevo revés en su intento de salir ileso de la causa 1477/2020 en la que está imputado por el delito de acopio de armas de fuego (Artículo 189 Bis, 5º párrafo) puesto que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas dejó firme su procesamiento.

La decisión de los magistrados Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata se conoció esta mañana, confirmando un dictamen de primera instancia del titular del Juzgado Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, no haciendo lugar al planteo de nulidad y consecuente sobreseimiento presentado por la defensa.

Los agravios en la apelación giraron en torno al allanamiento hecho en la chacra de Holl, sobre todo en la construcción en la que encontraron las armas de fuego sin registrar que -según la defensa- está ubicada a por lo menos 800 metros de la casa que habitaba en tanto no correspondía la requisa policial.

"Construcción diferente"

"El juez (por Gallandat Luzuriaga) se convirtió en perito agrónomo especializado en plantaciones de yerba mate y aplicó ese conocimiento técnico para sostener una afirmación aparente como verdadera y le adjudicó la condición de domicilio del imputado a un lugar que no está en adyacencia del domicilio (de Holl). La construcción es diferente al domicilio del imputado y se encuentra a 800 metros de distancia, deshabitada", planteó el abogado exponiendo sobre esa base que "no puede considerarse adyacente a un domicilio con esa distancia, que no comparte mismas características que el domicilio al cual fue dirigida la orden de allanamiento".

En el dictamen de los camaristas se explica que la orden de allanamiento indicaba el domicilio de Holl y viviendas adyacentes, considerando que es una chacra.

La jefa de la comisaría de Campo Ramón fue requerida en el ámbito de la justicia para que explique las razones por las cuales se dirigió a la cuestionada vivienda, y ésta respondió que "en la orden figuraba el domicilio y viviendas adyacentes. Le preguntamos al hijo de Holl si había otra vivienda en el mismo predio y dijo que sí, que justamente se trataba de aquella vivienda abandonada que se encuentra dentro del mismo predio".

Dictamen de Cámara

Considerando eso, además de que la documentación catastral presentada por Holl no presentaba coincidencia con la obtenida en el área catastro de la provincia y que no fueron violadas las garantías del debido proceso, es que la Cámara falló en consonancia con Gallandat Luzuriaga manteniendo la imputación por el delito que condena con penas de entre 3 y 8 años de prisión.

Armas, municiones y gallos

En la propiedad del destituido funcionario público fueron secuestradas once armas de fuego sin registrar, entre rifles, escopetas y una pistola 9 milímetros que hace poco más de tres años fue reportada como robaba a un efectivo de la Policía Federal.

En los allanamientos también dieron con gran cantidad de municiones, un silenciador y miras telescópicas, una de ellas para visión nocturna. Constaron la existencia de más de cien gallos de riña.

Cabe aclarar que Holl estuvo seis meses detenido por una causa en la justicia ordinaria que lo tenía como imputado por homicidio en grado de tentativa, acusado de prender fuego dos casas de una familia a la que su ex pareja buscó refugio después de haber sido aparentemente atacada por él. En septiembre del año pasado el juez Horacio Alarcón dictaminó la falta de mérito y recuperó la libertad.

