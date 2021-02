Carniceros valoran el Ahora Carne por mejores descuentos

jueves 04 de febrero de 2021 | 6:04hs.

El programa nacional de cortes vacunos a precios rebajados (Programa Compromiso Exportador) comenzó ayer y en Posadas las ofertas se pudieron encontrar en dos comercios: el Hipermercado Libertad y la cadena de carnicerías Friar. En tanto, otras carnicerías resaltaron que con el Ahora Carne provincial, que va desde lunes a miércoles, los precios quedaron igual o incluso más bajo al programa nacional. Y además, se destacó que hay una mayor variedad de cortes y calidad para elegir. Se criticó, en tanto, la distorsión de precios que puede generar la propuesta de Nación con una oferta muy limitada.

Pero en sí ayer en los dos comercios que tuvieron la promoción nacional se destacó la presencia de ocho cortes de carne a precios más bajos. Así, entre los más buscados estuvo el asado a 399 pesos por kilo, el vacío a 399, entre otros. Desde uno de los negocios se relevó más consultas de la gente y se comentó que las compras fueron similares a otros días de semana. En tanto, se aclaró que la promoción estará disponible los días miércoles y fines de semana.

Desde otros negocios se valoró la complementación de ofertas en más días a la semana. Y por otro lado se recordó que además de los programas nacionales y provinciales de descuentos hay negocios que aplican promociones propias con un 10% de rebaja. Se consideró que el programa Ahora Carne genera un mayor efecto sobre precios y permite la participación de más empresas locales.

Abel Motte, empresario del rubro carnicerías en Posadas, recordó que “el Ahora Carne son doce días al mes, son todos los lunes, martes y miércoles de todas las semanas. Tiene un 10 por ciento de descuento directo en el establecimiento vendedor y tiene 10 por ciento de reintegro pagando con tarjeta Visa de algunos bancos. Es decir, hay un descuento real del 20 por ciento y se aplica en todas las variedades de cortes”.

Por otro lado, se criticó el escaso impacto del plan lanzado por el gobierno nacional en el consumo, por los limitados puntos de venta dispuestos, así como la cantidad de cortes. “Esta oferta llega apenas al 3% del consumo en el país. Es insignificante. Pero han salido a decir que la carne bajaba un 30% y es una mentira. El único corte que baja un 30% es la falda, en los otros cortes los descuentos están entre un 12 y un 18%”, comentó Motte.

Alertó en otro punto que el programa nacional “no especifica la carne del tipo de animal, si es de vaca o novillito”.

Bajan algunos, suben otros

Motte enfatizó su desacuerdo con la promoción explicando que para el resto de los comercios que no están en el programa se generaron cuestiones negativas. “El primer impacto negativo es que el frigorífico que me vendía a determinados precios los cortes del acuerdo nacional ahora me ha subido los precios un 10%. Y según lo que explican es porque entregan los cortes a precios más bajos a las cadenas de supermercados. Así de alguna forma compensan las rebajas”, expresó.

Por su parte, Nelson Lukowski, empresario supermercadista local, explicó que la propuesta de Nación con los cortes de carne es muy limitada. “El plan está bien limitado y es para algunas cadenas de supermercado e hipermercados a nivel país. Estaban hablando de 1.500 bocas de expendio, eso no va a llegar a las carnicerías de los barrios. Es más, están hablando de cupos. Los frigoríficos que nos venden a nosotros no tienen esos cupos”, dijo.

Y agregó: “Nosotros vamos a seguir trabajando normalmente con los precios que seguimos manejando, este es un programa inaccesible para la carnicería de barrio”.

Los programas que bajan el precio a la carne

Programa Compromiso Exportador (Nacional)

Los días en vigencia: miércoles, viernes, sábados y domingos, las tres primeras semanas de los dos meses (febrero y marzo) en las sucursales Friar y del Hipermercado Libertad en Posadas.

Los cortes ofrecidos: asado (costilla) a 399, vacío a 499, falda a 229, matambre 549, pecho (tapa de asado) 429, cuadrada 489, aguja 399 y carnaza cogote a 359 pesos.

Programa Ahora Carne (provincial)

El programa Ahora Carne otorga los beneficios para los consumidores finales que adquieran en los comercios adheridos carne vacuna y carne de pollo en sus diferentes cortes y embutidos. Se ofrece un mínimo de 10% de descuento y un reintegro del 10% si la compra es con tarjeta de débito de algunos bancos.