Alerta y luego alivio

jueves 04 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Tras el primer entrenamiento de Marcos Rojo en Boca se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo porque el flamante refuerzo sintió una contractura en el gemelo en su primera práctica con su nuevo club.

Durante la primera hora de entrenamiento, Rojo trabajó normal junto al grupo, aunque con menos exigencia, pero luego sintió una molestia. Por la tarde, el defensor, de 30 años, llevó adelante kinesiología y luego trabajó de manera diferencia en el campo de juego. No se hará estudios.

En Boca son conscientes de la falta de ritmo competitivo con la que llega el exjugador de Manchester Untied y por eso está entrenando bajo un plan especial de trabajo para ponerse lo antes posible en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

El plantel volvió a las prácticas hoy a las 17 para luego quedar concentrado hasta el partido amistoso del sábado frente a Talleres. No obstante, más allá de si se confirma algún tipo de lesión o no, la idea de Russo en un principio era no incluir al jugador en el encuentro para que continúe con la puesta a punto.

El arquero Esteban Andrada también sufrió la vuelta a los entrenamientos y, al igual que Rojo, sintió una molestia similar en el reducido que se llevó a cabo ayer. Sin embargo, por ahora el ex Lanús corre con la misma suerte que el defensor porque si bien no continuaron en la práctica, solo frenaron por precaución y por el momento no serán sometidos a estudios. Vale destacar que el actual campeón del fútbol argentino volverá al ruedo el fin de semana del 12 al 14 de febrero.

Zárate se queda

E n una entrevista con TyC Sports, Mauro Zárate hace unos días había reconocido que cómo estaba ahora jugando en Boca –pocos minutos- no le servía e iba a tener una charla con Miguel Ángel Russo, entrenador del Xeneize, para definir su futuro. Finalmente, la decisión del delantero está y seguirá en la institución.

Zárate busca tener continuidad y así lo comentó en la charla que tuvo tanto con Russo como con miembros del Consejo de Fútbol de Boca.

Desde ambas partes le dijeron que buscarán que tenga más protagonismo y de esta manera Zárate, más allá de que tenía algunas ofertas concretas para irse, tomó la decisión de continuar un tiempo más en Boca.

El vínculo de Zárate con Boca se extiende hasta junio de este año y, tras esta decisión que tomó el delantero, hasta esa fecha continuará ligado a la institución.

Si bien habrá que esperar a lo que suceda en estos meses, todo hace indicar que si Zárate, de 33 años, no tiene la continuidad que pretende, su etapa en Boca podría finalizar a mitad de año.