Se disparó la demanda de casas en alquiler y ya hay muy poca disponibilidad

Los primeros meses del año son de gran demanda para el sector inmobiliario en general, sobre todo, en lo que respecta a los alquileres. En el comienzo del 2021, referentes del sector en Misiones aseguran que hay poca disponibilidad de viviendas para alquilar, y que por día relevan unas 30 consultas. La gran cantidad de pedidos, justifican, se debe a que son muchos los misioneros que decidieron volver a la provincia, tendencia que se acrecentó en medio de la pandemia del Covid-19.

En este contexto, casas con patio constituyen gran parte de las solicitudes para habitar y, en menor medida, departamentos con una habitación o monoambientes para estudiantes, pese a que aún persiste la incertidumbre si este año habrá clases presenciales para el segmento universitario. A ello se suma un gran número de pedidos de locales comerciales, sobre todo en el centro posadeño.

Asimismo, señalan que en la tierra colorada hay un alto cumplimiento en el pago de los inmuebles –del 95 por ciento- y que son pocos los inquilinos que se acogieron al congelamiento de los alquileres, que se prorrogó hasta el 31 de marzo, para evitar deudas a futuro cuando termine la medida. La pronta reactivación de la economía misionera permitió también la recuperación salarial para afrontar los pagos. Desde la Asociación de Inquilinos, en tanto, sostienen que la medida dispuesta en marzo del año pasado benefició a los inquilinos aunque insisten en que el Estado nacional aplique decisiones superadoras para solucionar el déficit habitacional, un problema de larga data.

Como contracara, el mercado de venta de casas y departamentos mermó y afirman que aún no se movilizó, sobre todo, por la inaccesibilidad en el acceso a créditos para la compra (ver Escasas ventas...).

Un territorio muy demandado

María Bower, empresaria y corredora pública inmobiliaria, aseveró que “en el segmento inmobiliario en general tenemos una fuerte demanda de alquileres y, prácticamente el mercado misionero no tiene más disponibilidad de alquileres por la gran cantidad de pedidos que hay”.

En diálogo con El Territorio, precisó que el grueso de los pedidos los realizan misioneros que decidieron volver a la provincia por la pandemia. El estatus epidemiológico, la seguridad y la cercanía con los familiares son algunos de los motivos que implicaron el regreso y, en efecto, disparó la demanda de alquileres, principalmente de casas con patios amplios o con piletas para el ocio en las vacaciones. “La demanda está prácticamente saturada. Por día, entre colegas comentamos que cada uno recibe unos 30 pedidos por día, pero prácticamente el mercado está repleto, hay una lista de espera si uno quiere alquilar, sobre todo una casa que es lo más solicitado”, detalló.

Sobre las zonas, indicó que los pedidos no sólo se concentran en el centro, sino también en los barrios. “Muchos de los que vuelven a Misiones y alquilan están acostumbrados a las distancias; entonces no hay inconvenientes si les queda lejos el centro. Hay pedidos, por ejemplo, para alquilar en Itaembé Miní”, explicó Bower.

En cuanto a los locales comerciales, también mencionó que hay un gran caudal de pedidos y, sobre todo, de recambio de rubros por parte de los inquilinos que apuestan por los comercios tanto en el centro como en otros puntos de la ciudad.

Por su parte, Luis Sosa, empresario del sector inmobiliario, coincidió y afirmó que “hoy por hoy hay mucha demanda y consultas. Se están cerrando alquileres mayoritariamente de casas, porque la pandemia produjo cambios, de familias que vivían en departamentos sin balcón pasaron a solicitar y cambiarse a casas con patios, para el esparcimiento, más aún si son familias con hijos”.

También reconoció que el sector de alquiler para comercios tiene mucho movimiento, particularmente para la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, como verdulerías, tiendas de indumentaria y puestos de gastronomía.

Y añadió que pese a que aún no hay precisiones sobre cómo será el año académico para los estudiantes universitarios, se registraron alquileres de departamentos de una habitación o de monoambientes. “Los estudiantes están alquilando, más allá que no hay certezas sobre cómo serán las clases. Pero muchos reconocen que en sus municipios tienen problema de conectividad; entonces, en el medio de la incertidumbre, vienen a Posadas para estar instalados si hay un posible regreso a la presencialidad”, comentó Sosa.

Inquilinos cumplidores

Días atrás, el gobierno nacional extendió hasta el 31 de marzo el congelamiento en los importes de los alquileres, al igual que los desalojos por incumplimiento de pago. En este punto, los empresarios inmobiliarios aseguran que en Misiones hay un alto índice de abono en tiempo en forma y que el porcentaje de morosos es nulo.

Bower, en este aspecto, acotó: “La pandemia generó una situación verdaderamente crítica, pero desde el sector se analizó y tuvo en cuenta la realidad de cada inquilino, además de la consideración del propietario. En los primeros meses del aislamiento, se acordó un pagó porcentual mínimo, luego a la mitad, hasta abonar la totalidad. La reactivación incidió también en el sector y que los inquilinos paguen al tener sus ingresos. Sin embargo, hubo mucha gente que no podía permanecer y solventar los gastos, por lo que decidieron no continuar con el alquiler porque el congelamiento, una vez que concluya, se debe pagar lo que no se abonó ese tiempo y genera deudas para el inquilino”. En esta línea, destacó el alto nivel de cumplimiento de pago por los inmuebles.

En tanto que Sosa precisó que “el mayor problema se nota en Capital Federal, porque aún hay complicaciones ante la continuidad de algunas restricciones. En Misiones, un 95 por ciento de los inquilinos abona en tiempo y forma, sin complicaciones y sin congelamiento. Ello, porque decidieron no acogerse a la medida porque el congelamiento es una medida buena por el momento, pero a futuro cuando termine representa una deuda para el inquilino. Entonces, como la actividad está casi a pleno en Misiones, no hubo casi adhesión, salvo casos puntuales”.

Por su parte, Adrián Torres, de la Asociación de Inquilinos de Misiones, subrayó que “la prórroga protege y protegió a los inquilinos en una situación crítica que provocó la pandemia, que impidió los aumentos y los desalojos en una situación de pérdidas de empleo y que complicaron el cumplimiento efectivo de los compromisos. La pandemia perjudicó al inquilino y al propietario. El congelamiento es una medida necesaria pero no va a ser eterna. Una vez que concluya, provocará que el inquilino tenga dificultades en afrontar los compromisos”.

Por ello, Torres consideró fundamental una pronta reactivación de toda la economía, con propuestas de generación de empleo desde Nación y una mayor accesibilidad a la toma de créditos para la construcción de viviendas para el acceso propio y definitivo, en el afán de solución el déficit habitacional.

Sobre Ley de Alquileres

Otro de los puntos que analizó Bower sobre la coyuntura del sector fue en torno a la Ley de Alquileres.

La corredora pública inmobiliaria aseveró que “la ley dio un marco legal necesario, pero más aún para Buenos Aires porque mucho de los puntos se aplicaban en Misiones en torno al contrato y rol del locador, locatario y los corredores”.

“Es reciente. Estamos con los primeros contratos bajo esta ley. Son muchos los contratos que se hicieron bajo esta legislación”, señaló.



Escasas ventas de casas

La otra cara de la moneda. A la gran demanda de alquileres, la venta de propiedades –tanto de casas como departamentos- se redujo sustancialmente en enero en la provincia. Según lo relevado, hay una gran oferta en el mercado pero poco el interés para la compra.

Sobre este punto María Bower, corredora pública inmobiliaria, explicó que “las ventas de casas están muy lentas en la provincia. Había un movimiento prometedor para la compra, pero no se reflejó mucho en los últimos meses, y en enero las ventas bajaron. Tiene que ver con la disposición de inversiones que, a veces, no se llega”.

En este contexto, contó que “muchas ventas previstas para enero se pasaron para este mes, por algunos inconvenientes con los montos”.

Luis Sosa, también referente del sector inmobiliario en la provincia, sostuvo que “la venta de inmuebles tiene un movimiento muy lento, se mueve pero no tanto”, reconociendo que representa la otra cara de una moneda que atraviesa el ámbito actualmente. Los montos, que dependiendo de la zona y las características superan los 8 millones, “no están al alcance”, recalcó. Para ello, consideró fundamental una mayor accesibilidad a créditos para la compra de inmuebles. “El gobierno nacional tiene que flexibilizar las tasas y las solicitudes para el ingreso a un crédito. Esta es una cuestión que se tiene que trabajar para solucionar el déficit habitacional que existe, pero si no se promueven líneas de crédito que sean accesibles para la gente, difícilmente el mercado inmobiliario para este segmento pueda recuperarse”, sostuvo.

