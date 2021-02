Caso Maradona: “Le daban porro y alcohol para sacárselo de encima”

jueves 04 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Con el pasar de las semanas se van vislumbrando momentos que hacen pensar que la muerte de Diego Maradona se pudo haber evitado y los posibles culpables van apareciendo poco a poco.

A través de Infobae, se revelaron unos nuevos audios del médico del Diez, Leopoldo Luque y un integrante del staff médico que se ocupaba de la salud del astro argentino.Y si lo que se había filtrado hasta el momento era indignante, esto fue el colmo.

En el díalogo de Luque y su ayudante, queda claro que una de las personas que debía cuidar a Maradona, no lo soportaba más y para calmarlo, le daba marihuana y cerveza: “Me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”.”No aguanto más que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo”, remató según los audios publicados.

En esa misma línea, el integrante del staff le confesó a Luque: “Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano”. Para cerrar, reveló lo peor: “Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”.

Maxi, por ejemplo, fue quien estuvo al lado de Diego en el Mundial de Rusia 2018, cuando el ídolo se descompuso durante el partido entre Argentina y Nigeria. Muy allegado al Diez, Luque le advirtió que, si Maradona fallecía, la marihuana estaría presente en una autopsia. El aviso deja entrever la llegada que tenía Pomargo sobre Diego. La advertencia llegó antes del 25 de noviembre, cuando nadie imaginaba el desenlace. Al menos aquellos que no estaban día a día con él.

La próxima semana en la investigación de la muerte de Diego, los cuatro fiscales se reunirán para determinar posibles imputaciones, poniendo el ojo en las personas que estuvieron más cerca de Maradona las horas previas a su muerte.