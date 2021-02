Ituzaingó entre las tres ciudades más visitadas de Corrientes

miércoles 03 de febrero de 2021 | 21:25hs.

La Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Provincia de Corrientes dio a conocer cuáles fueron los destinos más visitados desde la habilitación del turismo nacional en esta provincia.

Según los registros, desde el pasado 6 de noviembre hasta el momento se han otorgado casi 54 mil permisos de turismo nacional, siendo la localidad de Paso de la Patria la más visitada con 26.944 permisos otorgados, representando el 44% de los ingresos totales. Lo sigue la ciudad de Corrientes con 9.056 permisos e Ituzaingó con 3.890 permisos otorgados desde la habilitación.

Lo siguen, la ciudad de la Virgen de Itatí con 3.420 permisos, en quinto lugar Esquina con 3.223, la ciudad Goya con 2.063, Itá Ibaté con 1.445, Empedrado con 1.436, Bella Vista con 1.210 y Colonia Carlos Pellegrini con 1.164 permisos otorgados.

Según los informes de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de Información (SUSTI), por día se tramitan alrededor de 1.500 permisos de ingresos nacionales y unos 20.000 de turismo interno por fin de semana. Así mismo, del 60% de las plazas habitadas para la actividad turística, el 45% se encuentra ocupado entre hoteles, cabañas y casas de familia. Del 31 de diciembre del 2020 al 24 de enero, en promedio por fin de semana se registró un ingreso de 13.999 turistas con un gasto promedio de gasto $23.400 para una estadía de 3.6 días.

Permisos para ingresar

Desde el municipio de Ituzaingó recordaron, que todo aquel que decida veranear en Ituzaingó es imprescindible gestionar el permiso, salvo aquellos con domicilio en Posadas y Garupá para los cuales los requisitos continúan siendo los mismos, en tanto que para los habitantes de otras localidades misioneras o provincias del país, deberán gestionar el permiso desde la página oficial del gobierno de Corrientes.

Es decir, si usted quiere visitar Ituzaingó tiene que ingresar a la página permisos.corrientes.gob.ar y elegir la opción que desea.

En el caso que elija la de turismo nacional, éste es válido para personas que vengan de otras provincias de nuestro país, deben tener una reserva de alojamiento o servicio turístico y adjuntar el mismo como documento probatorio. No se necesita abonar el hisopado, aunque puede ser que se lo hagan en los ingresos de la provincia sin costos.

En el caso de que elija el de Turismo interno, que está dirigido a personas de localidades de la provincia de Corrientes, no se exige reservas de alojamiento, ni contratación de servicios. tampoco es necesario tener hisopado No detectable. Y es importante aclarar que esta opción es válida para cualquier localidad que esté en fase 5, en caso contrario no podrán ingresar a la ciudad.

Si usted no viene con fines turísticos a la localidad, tiene que gestionar el permiso de ingreso a Corrientes, este es válido para personas que vengan de otras provincias de Argentina, no se exigen reservas de alojamiento ni contratación de servicios. Pero se solicita tener hisopado No detectable, adjuntando el archivo digital al trámite de permiso o también puede ser realizado en el ingreso a la provincia abonando electrónicamente durante el trámite del permiso.

Para cualquier consulta o dudas, dirigirse a las oficinas de Turismo de Ituzaingó, todos los días de 8 a 20 hs. Al correo [email protected] o al teléfono fijo 3786-420455 / celular 3786-414338.