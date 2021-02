“Veo que él intenta pararse pero al hacerlo cae dentro del agua”

miércoles 03 de febrero de 2021 | 6:03hs.

A cinco días del hallazgo del cuerpo de Ariel González, el pescador de 38 años que se ahogó en aguas del arroyo Tuichá de Oberá y cuya muerte despertó en un primer momento sospechas de un posible caso de homicidio por un episodio violento que vivió el fallecido con un familiar horas antes de su desaparición, un testigo clave en el caso rompió el silencio y aclaró varios puntos sobre lo ocurrido.

Se trata de Rodrigo González, hermano del pescador y que durante las primeras horas de la investigación permaneció en carácter de demorado en averiguación de antecedentes tras incurrir en algunas contradicciones en su relato ante la Policía. Es que el joven fue el último que vio con vida a Ariel y el dato que dio sobre una discusión que el fallecido tuvo con un medio hermano lo posicionó como posible sospechoso.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Rodrigo comentó que su demora “fue más que nada por averiguación de antecedentes. Fui el último que lo vio con vida, fui el testigo clave que estuvo en ese momento y fui el que alertó a la Policía de lo sucedido. Siempre hubo sospechas de que pudo haber un homicidio porque yo estuve solo con él a lo último”.

En primer lugar, narró que el pasado martes 26 de enero, en horas de la mañana, salió a pescar al mencionado arroyo junto a su familiar y, por el camino, se sumaron su primo y a la vez medio hermano de Ariel, conocido como Nego y un menor que vive en el barrio Villa Blanquita.

“Nosotros teníamos pensado quedarnos a dormir, siempre íbamos acampar y a quedarnos entre muchos”, sostuvo el entrevistado.

Sin embargo, recordó que por la fuerte tormenta que ese martes cayó sobre la localidad obligó horas más tarde a los pescadores a desistir.

Sobre esto último comentó: “Nosotros decidimos salir de allá porque se había puesto muy fea la tormenta, pescar ya no podíamos y no iba existir oportunidad para que nos quedemos con el tiempo así. Mi otro primo ya se había venido anteriormente y se trajo la carpa cerrada que nosotros siempre usábamos. Nosotros quedamos con otra más chica, pero después ya no pudimos mantener el fuego porque la lluvia empezó a mojar todo y por eso decidimos salir de allá”.

A su vez, contó que horas antes los a campantes habían tomado bebidas alcohólicas y que a raíz de eso su hermano no estaba muy bien para caminar en medio del monte.

Retorno complicado

Siempre desde el relato de Rodrigo, al ver que Ariel no iba a poder caminar solo por el terreno barroso, le dijo a su familiar que se agarrara fuerte de su mochila y que tratara de seguir su paso. También aclaró que él debía ir adelante guiando porque era el único que tenía una luz de emergencia.

Comentó que con el pasar de los minutos, y a causa del diluvio que se desataba en ese momento en la zona, el agua subía con cada paso que daban. Hasta que en un momento determinado del retorno sintió que el peso de su mochila se había ido para un lado y que por consecuencia lo llevó a él también. Cuando giró para mirar hacía atrás vio a Ariel caer a la orilla.

“Yo junto mi mochila, lo ayudo a salir un poco más fuera de la orilla porque era como un barranquito. Le pregunto si estaba bien, él me dice que sí y continuamos un poco más. Cuando yo me doy vuelta para agarrar mis cosas, prendo de nuevo la luz de emergencia, veo que él intenta pararse pero al hacerlo cae dentro del agua, lo alumbro pero él desaparece”, añadió Rodrigo, quien también remarcó que por poco casi es arrastrado por el fuerte caudal de agua. Incluso, contó que durante todo ese tiempo le era muy difícil poder tocar el fondo del arroyo.

El entrevistado sostuvo que tras perder de vista a su familiar comenzó a gritar su nombre, pero jamás obtuvo respuesta.

“Lo único que atiné hacer es una marca en el lugar donde había caído. Le grito, le grito y nada. En esa desesperación lo único que quería era llegar a mi casa. Cuando llego, le digo a mi señora que llame a Nego y que llame a la Policía porque se me había caído Ariel al agua”, dijo el joven.

Por último, aclaró que cuando los policías lo demoraron le hablaron siempre de muy buena manera y que en todo momento le pidieron que reconstruya todo lo sucedido esa tarde. Y añadió: “No es que fue malo el trato, ellos actuaron como tenía que ser. Sospechas siempre hubo porque yo no tenía mucho cómo aclarar lo que había pasado”.

Hallado por sus familiares

Tras dos días de intensa búsqueda, un grupo de familiares y vecinos hallaron el viernes al mediodía el cadáver de Ariel González a orillas del arroyo El Barrero, en jurisdicción de la localidad de San Martín.

Según fuentes del caso, el cuerpo presentaba múltiples excoriaciones, cortes y hematomas en diferentes partes del cuerpo, indicios que abonarían la hipótesis de una muerte violenta.

Los voceros indicaron que el cadáver recorrió alrededor de 18 kilómetros aguas abajo por cauces de arroyos caudalosos debido a las intensas precipitaciones de los últimos días, por lo que pudo haber impactado con innumerables piedras y palos durante el trayecto.

El informe preliminar de la autopsia confirmó una muerte violenta en el pescador (en el arrastre por el agua), aunque en primera instancia no detectó signos de algún tipo de ataque previo a su desaparición en el agua.