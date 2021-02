El 38% de fallecidos en Misiones por Covid eran además hipertensos

miércoles 03 de febrero de 2021 | 6:06hs.

En Misiones, la hipertensión arterial es la principal comorbilidad, enfermedad previa, de las personas que fallecieron por Covid-19. Así lo explican los datos estadísticos del ‘Análisis de casos y defunciones por Covid-19’ hecho por el equipo técnico de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia. Según ese informe, el 38% de los fallecidos hasta la semana epidemiológica tres de este año tenía esa patología crónica antes de contraer coronavirus.

En segundo lugar se encuentra la diabetes, representando el 23% de los casos mortales. En tercer lugar se ubica la insuficiencia renal crónica, patología que la tenía el 12% de los fallecidos y le siguen en cuarto lugar la obesidad (11%), patología neurológica (9%) e inmunosupresión/oncológico (7%).

Se documenta además que el 90% de las personas que fallecieron con comorbilidades tenía dos o más enfermedades previas y el 10% restante una sola.

“El grupo etario con mayor número de muertes, tanto entre los varones como entre las mujeres, es el grupo de 60 a 69 años”, detalla el documento.

En ese sentido, desde el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) que funciona en el Hospital Madariaga habían explicado a este medio que patologías como la hipertensión arterial, la diabetes o la insuficiencia cardíaca “traen una consecuencia no en la capacidad de infección del coronavirus, pero sí en el pronóstico y se cree que es por dos mecanismos ya que generan inflamación crónica y son mucho más susceptibles a generar una tormenta inflamatoria, que es lo que produce el deterioro en los pacientes que están afectados por Covid-19”.

Por ese motivo, “el control metabólico del azúcar por el lado de la diabetes y de los niveles de la presión arterial son claves en estos pacientes y si no se logran controlar son indicadores de mal pronóstico. Yendo un poco más a la diabetes, una enfermedad crónica que tiene una complicación multisistémica y está asociada a una peor evolución por el virus, sabemos que los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones bacterianas, micóticas, parasitarias y virales y también, del otro lado, hay mayor riesgo de infecciones respiratorias, con un sistema inmune comprometido”, había señalado la médica Elizabet Méndez.

También da cuenta el informe que la mayoría de los decesos se dio en Posadas seguida por Puerto Iguazú y Eldorado.

Por su lado, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial difundió los resultados de una campaña nacional sobre esta patología.

Como principal conclusión del relevamiento, se observó que una de cada dos personas mayores de 16 años (50,2%) era hipertensa. Para determinarlo, se consideró a todos aquellos que reunían uno de estos tres criterios: los que se reconocían como tales; quienes tomaban medicación antihipertensiva y los que en la medición presentaban cifras tensionales iguales o superiores a 140/90 mmHg, valor de corte establecido por el Consenso Argentino de Hipertensión para determinar una presión arterial elevada o mal controlada. De todos ellos, el 45,6% estaba tratado y controlado; uno de cada tres (37,2%) -pese a estar bajo tratamiento- no tenía controlada su hipertensión arterial; el 5,1% -aunque se conocía hipertenso- no estaba bajo tratamiento; y el 12,1% desconocía el diagnóstico y, obviamente, no estaba tratado. En total, el 54,4% de las personas hipertensas o no tenía controlada su hipertensión, o no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.

Participaron de la campaña 7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres), los que reportaron el promedio de dos mediciones de la presión arterial realizadas en sus domicilios con sus propios tensiómetros, entre el 12 de agosto y el 14 de septiembre del 2020.