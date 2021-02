Marcos Rojo: “Boca es el más grande del país”

miércoles 03 de febrero de 2021 | 6:05hs.

Marcos Rojo ya es formalmente nuevo refuerzo de Boca y manifestó su alegría por vestir la camiseta del Xeneize. Además, habló sobre los llamados que recibió de distintos clubes, el lugar donde lo piensa utilizar el DT Miguel Ángel Russo y reveló que desea que Cristian Pavón se quede en el club.

El defensor de 30 años contó cómo se dieron las negociaciones y sus charlas con Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo, antes de arribar al club. “Estoy muy feliz de estar acá, están mis familias y amigos. Muy contento de compartir. Agradecer al presidente por el esfuerzo. Venía hablando con Román hace tiempo, hubo llamados y el contacto siempre estuvo. Supe del esfuerzo, fue un trabajo largo, pero se pudo firmar. Estoy muy feliz”, señaló.

El jugador que disputó dos Mundiales con la selección argentina destacó lo que significa llegar al conjunto de La Ribera: “Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno, es el club más grande de Argentina, me tocó en el Manchester seis años, estoy acostumbrado a salir a buscar todos los partidos”.

Además, confesó que mantuvo una charla con Miguel Ángel Russo y reveló en qué posición piensa utilizarlo el DT. “Tuve la suerte de charlar con Miguel. Hablamos de fútbol, de lo que pretendía y me dijo que me va a utilizar como central. Conozco la posición y me gusta mucho, también lo puedo hacer de lateral”, confirmó.

El ex Estudiantes contó cómo se siente físicamente y cuándo estará a disposición del técnico. “Tengo doce o trece días, me va a venir bien para conocer a mis compañeros y ponerme bien. Me estaba entrenando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Miguel me dijo que tenía un plan para mí para ponerme rápido para competir por un lugar”, aseguró.

Rojo también se refirió al encuentro con el plantel y deseó que Pavón se quede en la institución. “Hoy pensaba que voy a jugar el Superclásico. Lo miré tanto. A Licha (López) lo crucé, con Carlitos. Con varios de los chicos. Con Más, que compartí tiempo con ellos. Seguro le insistiré a Pavón”, destacó.

Tras su incorporación, ahora Boca buscará en las próximas horas avanzar en las negociaciones para incorporar al lateral derecho Nahuel Tenaglia, de Talleres de Córdoba; y al mediocampista Esteban Rolón, de Huracán, ambos jugadores recomendados por el consejo de fútbol al DT Russo.