Chilavert faltó al juicio con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

miércoles 03 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Ayer debía comenzar en Paraguay el juicio entre Alejandro Domínguez y José Luis Chilavert por la denuncia impuesta por el presidente de la Conmebol al ex arquero por difamación, calumnia e injuria, pero ni Chila ni su abogado se presentaron en el juzgado a pesar de ser notificados.

“En la Corte Suprema de Justicia se encuentra pendiente una impugnación, consecuentemente el expediente no se encuentra en primera instancia, eso determinó un primer obstáculo. Y lo segundo, que el acusado y su abogado no se presentaron, desconozco los motivos”, dijo Claudio Lovera, abogado del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Domínguez decidió comenzar dicha instancia legal luego de las afirmaciones de Chilavert en sus redes sociales contra la Conmebol y quien la preside. “La Corrupbol sigue matando el fútbol sudamericano con el VAR,ya van a caer”, “Por fin me abrieron las puertas de la Corrupbol, ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de Dominguez”, “La Corrupbol más sucia que nunca. ADominguez las cuentas claras para usted No existe” son algunas de las acusaciones publicadas por el ex arquero de Vélez en su cuenta de Twitter. ¿Cómo continúa el tema? Ahora se espera una resolución de la Sala Penal de la Corte para que quede integrado el Tribunal de Apelación y, una vez resueltas estas cuestiones, se fijará una nueva audiencia.