Fede Bal, angustiado por la salud de Carmen

miércoles 03 de febrero de 2021 | 6:00hs.

“Carmen sigue en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”, había dicho el lunes Martina Valía, jefa de prensa de Fede Bal, sobre la salud de Carmen Barbieri, que hace más de una semana tiene coronavirus.

Adela, la prima hermana de Carmen, estuvo en LAM y se refirió a cómo está transitando Fede Bal este complicado momento de salud de su mamá. “Está angustiado, está tirado”, contó. “A Fede recién le escribí y no me contestó, me imagino que debe tener el teléfono explotado. La verdad que viene de un año bastante terrible, y ahora encontrarse con esto, con la mamá que está así. La verdad es que es un chico muy fuerte. Está muy angustiado, así que no debe tener ganas de estar con nadie”, agregó sobre su sobrino.