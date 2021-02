Mariah Carey fue denunciada tras publicar su autobiografía

miércoles 03 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Mariah Carey es una de las cantantes más reconocidas de la industria musical, quien vendió más de 200 millones de producciones musicales en el mundo.

A fines de septiembre, la artista publicó su autobiografía, The Meaning of Mariah Carey. En el libro repasa la historia de su carrera profesional, pero además devela los momentos más oscuros de su vida personal. Entre ellos, aparece el testimonio sobre la dura infancia que atravesó debido a la relación con sus hermanos.

En las últimas horas, su hermana mayor, Alison, aseguró que fue humillada públicamente al revelar ciertos secretos familiares en el libro. En la publicación, la estrella del pop aseguraba que la había drogado cuando era chica y que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente. También escribió que uno de los novios de su madre amenazó con matarla cuando ella decidió dejar la relación.

Un capítulo titulado ‘Dandelion Tea’, Mariah reveló que cuando ella tenía 12 años, su hermana Alison, de entonces 20 años, la drogó con Valium y la subió en un auto junto al novio de otra de sus hermanas, que estaba armado.

Además, la cantante acusó a Alison de haberla quemado al lanzar sobre ella un té con agua hirviendo, según un documento presentado en la Corte Suprema de Manhattan este lunes, según publicó Page Six.

La hermana aseguró que Mariah Carey nunca le dio oportunidad para defenderse de las acusaciones que expone en el libro, ni presentó pruebas que demuestren lo que cuenta en él. Alison, de 59 años, aseguró que sufre de síndrome de estrés post-traumático por su turbulento pasado, y que pese a conocer sus problemas, la intérprete utilizó su estatus como figura pública para atacar a su hermana, “generando titulares sensacionalistas para promocionar las ventas del libro”.

Además, afirma que está volviendo a tener problemas con el alcohol después de haber estado sobria durante mucho tiempo “como consecuencia del estrés provocado por la publicación del libro”.

A causa de todo esto, Alison pide en la denuncia una compensación de 1,25 millones de dólares a Mariah Carey por “infligir intencionalmente un inmenso estrés emocional” por la “humillación desalmada, despiadada, vengativa, despreciable e innecesariamente pública”.

Según Efe, el libro fue escrito por la propia artista y Michaela Angela Davis. “Escribir esta autobiografía fue increíblemente duro. Espero sinceramente que traiga un nuevo entendimiento, no sólo sobre mí, sino también sobre la resiliencia del espíritu humano”, subrayó Carey en una entrevista.

La estadounidense se convirtió recientemente en la única artista de la historia en tener una de sus canciones en lo alto de la lista de éxitos estadounidense durante cuatro décadas distintas, después de que All I Want for Christmas Is You alcanzara el número uno, algo que se produjo casi 25 años después de lanzarla.