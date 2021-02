Juegos Olímpicos de Tokio: la Selección Argentina de básquet ya conoce a sus rivales de grupo

martes 02 de febrero de 2021 | 9:47hs.

La Selección Argentina de básquet se enfrentará, en el Grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio contra España, Japón, y el ganador del preolímpico de Kaunas, del que participan las selecciones de Lituania, Corea, Venezuela, Polonia, Eslovenia y Angola.

La albiceleste buscará revancha de la final del Mundial de China 2019, donde el equipo español ganó su segundo título con una actuación soberbia (95-75) ante Facundo Campazzo y compañía.

Además, el otro rival confirmado para Sergio Hernández y sus pupilos es Japón, que en principio se postula como un rival accesible. Clasificado por su condición de anfitrión, el equipo nipón ocupa el puesto 41 del ranking mundial y no disputa unos Juegos Olímpicos desde Montreal’76.

Más exigente se presume el rival que salga del Preolímpico de Kaunas, donde la siempre competente Lituania y la Eslovenia de Luka Doncic, vigente campeona de Europa, son las grandes aspirantes al pasaje olímpico por delante de Polonia, Corea del Sur, Venezuela y Angola, que también estarán en la capital lituana para competir entre los días 29 de junio y 4 de julio.

Grupos del torneo masculino

Grupo A: Estados Unidos, Francia, Irán y Preolímpico Victoria (Grecia, China, Canadá, Uruguay, República Checa y Turquia).

Grupo B: Australia, Nigeria, Preolímpico Belgrado (Serbia, Italia, República Dominicana, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Senegal) y Preolímpico Split (Croacia, Rusia, Alemania, México, Brasil y Túnez).

Grupo C: ESPAÑA, Argentina, Japón y Preolímpico Kaunas (Lituania, Eslovenia, Polonia, Corea del Sur, Venezuela y Angola).

El COI aseguró que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo

El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ratificó la realización de los Juegos de Tokio 2020 entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este año y aseguró que “la misión es organizar los Juegos Olímpicos, no cancelarlos”.

En una conferencia de prensa virtual, el titular del COI explicó que, aunque nadie sabe cuál será la situación sanitaria cuando comiencen los Juegos, postergados exactamente por un año debido a la pandemia, las especulaciones “no ayudan”.

“No estamos desperdiciando nuestro tiempo y energía en especulaciones, pero estamos completamente enfocados en la ceremonia de apertura el 23 de julio de este año. Y en organizar unos Juegos seguros. Les pedimos paciencia y comprensión”, sostuvo tras la reunión del Comité Ejecutivo del COI de este miércoles.

Bach aclaró que “estamos aprendiendo todos los días. Esta lucha contra el virus es difícil. Nadie puede predecir la situación sanitaria en todo el mundo cuando empiecen los Juegos. Pero todas las especulaciones sobre cancelaciones duelen”.

“Nosotros trabajamos día y noche para que se lleven a cabo todos los eventos. No queremos destruir el sueño olímpico de ningún atleta”, agregó el dirigente alemán.

Sobre la vacunación, que no será obligatoria pero sí recomendada, el presidente del COI manifestó: “La vacuna no solucionará todos los problemas de esta pandemia aunque es parte de la solución. Queremos que todos acepten ser vacunados por su propio bien y en solidaridad con el pueblo japonés”.

De todas formas, aclaró que “no queremos que los atletas se salteen la cola para ser vacunados. Los grupos más vulnerables y el personal sanitario deben ser la prioridad”.

Con respecto a la posibilidad de que los Juegos se lleven a cabo con público, Bach dijo que aún no hay nada definido: “No podemos esperar hasta último momento para definir la cantidad de espectadores. A todos les gustaría tener los estadios llenos, pero si no eso no es posible, no se hará”.

Ante la pregunta de si no es irresponsable organizar la máxima cita olímpica en el medio de la emergencia sanitaria mundial, Bach aclaró: “Yo estoy convencido de que haremos unos Juegos seguros, de no ser así, no los haríamos”.

Bach será reelecto como presidente del Comité Olímpico Internacional por cuatro años hasta 2025 en la sesión del 10 al 12 de marzo que se iba a realizar en forma presencial en Atenas. Sin embargo, el COI determinó que la reunión será virtual.

En referencia a la complejidad que implican los viajes en este contexto de pandemia, el alemán aseguró que “ayudaremos a todos los Comités Olímpicos para que sus atletas puedan viajar a Japón. La solidaridad es nuestro modelo”.

Cómo se cuidará a los atletas y espectadores

1. “Caja de herramientas” para cada uno de los deportistas, entrenadores y oficiales. Es decir, todos los elementos necesarios para la higiene y el cumplimiento de los protocolos.

2. Burbuja estéril para todos los deportistas que solo tendrán contacto entre sí en la Villa y durante las competencias. Todos serán testados regularmente con PCR que demora 15 minutos en arrojar resultados.

3. El COI tendrá vacunas para los atletas que no hayan podido ser vacunados por los entes reguladores de salud de sus naciones.

4. Habrá tratamiento diferente para los deportes indoor y los outdoor.