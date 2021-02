Ruggeri estalló contra Luque por sus polémicos audios del día de la muerte de Maradona

martes 02 de febrero de 2021 | 8:07hs.

Oscar Ruggeri, amigo y excompañero de Diego Maradona en Boca y la Selección argentina, se mostró indignado luego de conocer las charlas que mantuvo el neurocirujano Leopoldo Luque con la psiquiatra Agustina Cosachov y otros colegas en la mañana de la muerte del Diez.

“Tengo entendido que él no era uno de esos médicos que va, te opera y se va a la casa. Supuestamente era el amigo. El único que Diego dejaba estar al lado. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios. A veces dicen que los médicos son fríos, pero este no era el caso. Cuando vos tenés un amigo, no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer”, señaló Ruggeri en el programa F90 y agregó: “Yo no podía creer la frialdad con la que hablaban, como quien organiza un fútbol con amigos”.

“Lo sentí con un desprecio, con una forma tan increíble de hablar en un momento tan dramático, tan duro para todos”, continuó el panelista. Y agregó:: “Me dolió el alma por cómo trataron a Maradona. A aquel tipo que nos hizo soñar, quien era y sigue siendo nuestro embajador, lo estaban tratando de esa manera”.



Ruggeri opinó que Luque y otras personas del entorno se aprovecharon de Maradona. “Lo usaron. Y sí, lo usan para estar en la foto y después desaparecen. Para mí, fue así”, dijo el exdefensor que, pese a pedir que dejaran a su amigo “en paz”, entendió que aún quedan muchas cosas por conocerse. “No va a terminar. Con este no va a terminar nunca. No vamos a estar nosotros y van a seguir apareciendo cosas, desgraciadamente”, completó.

Los chats de Leopoldo Luque que desataron el escándalo

Mientras viajaba rumbo al country San Andrés de la localidad bonaerense de Benavídez, Luque charló mediante un servicio de mensajería celular con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se encontraba en la casa donde se descompuso Maradona.

Durante 33 minutos los médicos intercambiaron varios mensajes, donde Cosachov le contaba a Luque lo que ocurría en la casa, ya que junto al psicólogo Carlos Díaz habían ido por un control de rutina.

“Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole reanimación nosotros porque no llegaba la ambulancia”, reportó la psiquiatra, que detalló cómo fue el momento en el que vio a Maradona. “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco la temperatura corporal”.



“Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, ‘El Negro’, yo y ‘Monona’ (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”, continuó, mientras que Luque intentaba calmarla: “Tranqui. Tratá de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

Y el neurocirujano cerró: “Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”.

Luque sobre Maradona: “Se va a cagar muriendo el gordo”

También se conocieron otros audios en los que Luque le cuenta a dos colegas sobre la noticia y, en uno de ellos, utiliza un término despectivo para referirse a Maradona.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, explicó Luque en el primer audio.

Algunos minutos más tarde, el médico le respondió a un colega que le envió una captura de pantalla de televisión donde un noticiero hablaba sobre el tema. “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el Gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, dijo.