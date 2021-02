Barras atacaron con cuchillos al director técnico de Altos Hornos Zapla de Jujuy

martes 02 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Un episodio de gravísima violencia ocurrió contra Salvador Ragusa, técnico de Altos Hornos Zapla de Jujuy, equipo que participa del torneo Regional Amateur.

El ex DT de Central Córdoba de Santiago del Estero denunció en los medios un ataque de los barras de su club. “Mi familia quería que me vaya al instante. Esta es mi última temporada acá, ya se lo dije al presidente. Nunca en mi vida me vinieron a apretar a mi domicilio con cuchillos, estuve a punto de irme”, declaró.

“Es un equipo muy presionado en todo sentido. Lo que pasó acá no me pasó en ningún lado. Que un grupo de hinchas venga a querer invadir mi pieza, invada mi habitación en mi hotel, invadieron mi privacidad. Me iba a ir”, agregó Ragusa, de 75 años.

“El fútbol ha sido generoso conmigo. Por más presiones que tengan los jugadores, los presionaron y se fueron al descenso. A los jugadores hay que darles tranquilidad”, reclamó Ragusa.