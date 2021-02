Rescatan a un Coatí en San Ignacio y lo trasladaron al Parque Ecológico El Puma

lunes 01 de febrero de 2021 | 19:30hs.

En la jornada de ayer domingo, en un barrio periférico de la localidad de San Ignacio fue rescatado un pequeño ejemplar de Coati, que una familia lo tenía en cautiverio, atado a una cadena y según lo manifestado por la propia familia tenían intenciones de venderlo.



La persona que lo rescato es Matías Fernández, director-propietario de una reserva ecológica ubicada en la localidad de San Antonio y que actualmente por razones laborales reside en la localidad de San Ignacio.



En diálogo con El Territorio, Matías Fernández, comentó: “me entere de la situación de este animal mediante un llamado telefónico de una vecina que me conoce y sabe de mi trabajo en defensa de la naturaleza y que con mi familia administramos una reserva ecológica, entonces me comenta que se entero mediante un estado de Whatsapp, que una familia de un barrio periférico de la ciudad tenia cautivo y en muy malas condiciones a un pequeño Coati".

"Entonces hago todos los contactos necesarios y logro ubicar esta familia, que tras varios minutos de discusión con el propietario de la vivienda logre hacerlo entrar en razón, después de decirlo que si no me entregaba el animalito yo lo iba a denunciar y tendría problemas mayores, entonces me lo entregó. Según sus propias palabras, este hombre lo tenía para vender y tras algunas averiguaciones que hice hasta lo había ofrecido en un grupo de compra venta”, agregó.



Tras el rescate Fernández se comunicó con funcionarios del Ministerio de Ecología, quienes hicieron las gestiones necesarias para que el animal sea traslado hasta el Parque Ecológico “El Puma” de Candelaria donde se le brindó asistencia veterinaria y se van a encargar de su contención y recuperación para luego ser devuelto a su hábitat natural.