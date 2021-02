Tras las lluvias se registró la aparición de ofidios en la ciudad

lunes 01 de febrero de 2021 | 4:45hs.

Las últimas semanas de enero se caracterizaron por las intensas lluvias que se presentaron en toda la provincia. Según había explicado Favio Cabello, titular de la Oficina de Prevención de Riesgos ante Desastres Naturales (Opad), dichas precipitaciones están relacionadas a la humedad que está viniendo del Atlántico y a la baja presión en capas bajas y medias.



De hecho, en Posadas la cantidad de agua estimada para todo el mes era de 150 milímetros y cayeron más de 240 en total. Incluso el sábado por la tarde se registró una tormenta que dejó como saldo árboles caídos en varios puntos de la ciudad. Se prevé que estas condiciones de inestabilidad continúen al menos hasta el próximo lunes 8, por lo que para toda esta primera semana del mes más corto del año se esperan períodos de mal tiempo, nubes y lluvias que podrían ser muy copiosas y significativas.



En este contexto, durante los últimos días se volvió muy común encontrarse en zonas urbanas y en los patios de los propios hogares con ofidios que comúnmente aterrorizan a la población. “No se protege lo que no se conoce”, asegura Amado Martínez, referente de la Asociación Civil Yarará en Acción, quien dialogó con El Territorio acerca de este fenómeno que despierta todo tipo de comentarios.



“Hay algunos lagartos ápodos que están apareciendo mucho ahora porque son de vida semisubterránea, entonces como hay mucha agua abajo, salen de donde estaban refugiados”, comenzó explicando. Se trata de una familia de reptiles que se caracterizan por la atrofia de patas, lo que los hace semejantes a la vista a las serpientes.



Al respecto, Martínez comentó a través de su cuenta de Facebook: “Son muchas las consultas que están llegando sobre este pequeño animalito, a veces vivo y otras muerto. Es que viven bajo la tierra y como las napas de agua están saturadas por tantas lluvias, las obligan a salir. No lo maten, no son serpientes, ni mucho menos peligrosas: se trata de un pequeño animalito pariente de los lagartos, son ápodos, sin patas y ciegos y se alimentan de termitas y lombrices”.



En este sentido, aseguró que recibe entre diez y quince consultas diarias, aunque no todas son precisamente por este animal. La semana pasada trascendió la aparición de una falsa coral debajo de un auto estacionado en plena calle Ayacucho de Posadas. El herpetólogo constató que se trataba de una culebra inofensiva, conocida como falsa coral, por la similitud con esa especie venenosa.



“Después está la falsa yarará que es la ñandiruyé, que es una culebrita, esas son las que más están apareciendo acá en la zona urbana y suburbana. No son peligrosas, nosotros hacemos todas las publicaciones que podemos para concientizar a la gente, pero algunos le tienen fobia y las matan igual”, aseguró Martínez.



Y agregó: “No es cuestión de quererlas, pero tampoco exterminarlas porque sí. Muchos te mandan las consultas después de que las mataron, pero muchas son buenas y beneficiosas y les decimos que si están a tiempo, las larguen en el patio otra vez”.



Por otro lado, comentó que -más allá de este tipo de animales que aparecen por las lluvias-, constantemente recibe fotos y consultas de todo tipo, como personas que se encuentran con aves silvestres, osos meleros, tatúes y puercoespines.



“El otro día me mandaron imágenes de una comadreja y largaron a los perros para que la maten. Después cuando el señor vio las crías le dieron lástima y me las trajeron. Me dijo ‘yo tengo gallinas, conejos, pollitos’, entonces es entendible también, hay mucha gente que vive en la chacra y la pelea y tiene que cuidar sus animalitos”, comentó.



Finalmente y a modo de reflexión, opinó: “Hay una especie de moda, antes todo se limitaba al perro y al gato y ahora los intereses van también para el lado de la fauna autóctona. Hay una contradicción entre los proteccionistas extremos y los que matan sin saber, hay que encontrar un equilibrio”.

Por la crecida del río, Leoni se quedó sin playa

Este fin de semana el río Paraná creció dos metros y dejó sin playa a la localidad de Puerto Leoni.



Si bien no hubo que asistir a familias por inundaciones o caídas de árboles debido a las abundantes lluvias, el Paraná trajo consigo varias ramas y creció su caudal. Ariel González, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Puerto Leoni, indicó: "No tuvimos que lamentar inundaciones o alguna situación debido a la lluvia, a la vera del río no hay gente viviendo y por ese motivo solamente se destaca el gran caudal del Paraná".



Los vecinos del pueblo se acercaron a la costa para apreciar el gran caudal de agua y algunos aprovecharon para pescar.

Con información de

corresponsalía Puerto Leoni