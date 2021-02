lunes 01 de febrero de 2021 | 1:30hs.

El binomio misionero Raúl Fagundez-Rafael Ortega (Peugeot 307) se recibió ayer de maestro del rally al ganar la Clase N7 del Master de Rally-Copa Diego Maradona, que se disputó por los caminos vecinales de La Toma en San Luis.



La histórica actuación de la dupla de Apóstoles fue ampliamente festejada por los fans misionero que siguieron minuto a minuto la actuación de la dupla que representó a la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (Ampynar) y que logró su primer Master de Rally.



El resultado de la dupla apostoleña es histórico para el rally misionero, ya que es el primer binomio misionero en ganar la tradicional prueba, que lleva ocho ediciones, reuniendo a los campeones y subcampeones de las categorías de tracción simple de todo el país.



Con el tradicional guardapolvo blanco, que a su vez lleva la firma y el reconocimiento del resto de los rivales de la clase, los misioneros se subieron al podio y celebraron con la pequeña delegación que fue a alentarlos y que recorrió los 1.700 kilómetros que hay entre la Tierra Colorada y San Luis.



Por su parte, la dupla Jonathan Neese-Luis García (Citroën C4 VTS) se reenganchó y pudo terminar la segunda etapa, sumando así experiencia en su primer Master de Rally.



Bajo la lluvia

La intensa lluvia, que por momentos fue acompañada por granizo, hizo que la prueba se complique y se tuvieron que cancelar las pruebas especiales PC 7 y 8.



Más allá de la intensa lluvia, Fagundez-Ortega, campeón de la N3 del Misionero, salió a acelerar desde el primer prime del día.



Así en el PC3 se ubicó segundo detrás de Pablo Chacón-Alexis Lago (VW Gol). Mientras que la dupla líder hasta ese momento, Lucas Debiassio-Octavio Debiassio, empezó a tener problemas en su VW Gol.



En el PC 4, La Cruz Brillante-Ruta 2, Fagundez ganó el tramo con un tiempo de 10m10s4/10 y pasó a liderar la prueba por 14s1/10 sobre Pablo Chacón-Alexis Lagos (VW Gol). Mientras que Debiassio hizo abandono de la prueba.



En el PC5, y bajo una intensa lluvia, Fagundez-Ortega volvió a ganar el tramo con un tiempo de 7m6s9/10 y amplió la ventaja sobre Chacón-Lago a 45s7/10.



El primer rulo se terminó con el PC6, Campo Tula-La Vertiente, en el que nuevamente Fagundez aceleró a fondo el León, ganó el tramo con un tiempo acumulado de 10m47s8/10 y se escapó en la cima del clase con 1m22s4/10 sobre Chacón.



Si bien Fagundez terminó el PC7 con un tiempo acumulado de 10m30s6/10, la lluvia con granizo y el vuelco de un participante, sin consecuencia física para la tripulación hizo que las autoridades de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis resuelvan la cancelación de la prueba. Como la lluvia seguía en forma copiosa también se canceló el PC8 y se dio por finalizada la prueba.



Para la estadística quedó el tiempo acumulado para las 8 pruebas especiales de 1h10m10s6/10 y ganó la prueba por 1m22s4/10 sobre Pablo Chacón-Alexis Lago.



Totalmente emocionado Fagundez contó que “salimos desde la mañana a buscar el triunfo confiábamos en nuestra hoja y la lluvia y el barro, que puso el piso al estilo misionero, nos favoreció. En el tercer PC saltamos a la punta. Y en el PC 4 metimos un gran tiempo con el que liquidamos la historia. El camino tenía barro y piedra, todo lo que nos gusta, dimos cátedra en la clase”.



“Hoy entramos a ganar, en el primer PC hicimos un buen tiempo, en el segundo hicimos un tiempazo, casi los tiempos del clase A. La verdad que muy bien. El auto no falló nunca, gracias a la atención de Jorge y de Martín que me dieron un gran auto. Sentimos el potencial que teníamos, y lo supimos aprovechar con la buena hoja de Rafa, que fue excelente. Hicimos lo que teníamos que hacer, seguir la hoja y el pie a fondo”, relató emocionado desde San Luis.



Sobre lo que significa ser el primer misionero en ganar en una clase en el Master, Fagundez contó: “Es una emoción muy grande, todavía no caigo lo que logramos, los mensajes de mi familia y de mi hijo son muy emocionantes y mi teléfono no para de sonar con mensajes de todos lados. Es muy lindo este momento, que lo veníamos soñando toda la semana”.



La general y el Grupo A del Master de Rally la ganó el binomio tucumano Samir Assaf-Fredy Espadil (VW Gol) con un acumulado 1h1m24s9/10. Los tucumanos remontaron 16 segundos de desventaja y dejaron segundo a la dupla local Miguel Baldoni-Alberto Infante (VW Gol Trend), por tan sólo 8/10.



El regreso a casa con el guardapolvo blanco será el sueño cumplido para Fagundez y Ortega, quienes dejaron bien en alto al rally misionero. Seguramente serán recibidos como héroes y se lo merecen porque a partir de hoy son los maestros del rally.