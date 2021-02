Aumento de casos de coronavirus en Eldorado complica al Hospital Samic

lunes 01 de febrero de 2021 | 5:45hs.

Eldorado es, después de Posadas, el municipio con más casos de coronavirus, destronando de ese lugar a Puerto Iguazú, que secundó durante meses a la capital provincial. Desde el inicio de diciembre, el aumento de contagios en las localidades fue progresivo, principalmente en Eldorado, que hasta ayer acumulaba 489 casos de Sars-Cov-2 y 135 pacientes con el virus activo en la actualidad.



La situación se fue volviendo más compleja con el correr de los días en la Capital del Trabajo e impactó en el Hospital Samic: hace unas semanas desde la dirección del nosocomio habían declarado que había un 85 por ciento de ocupación de las camas en el área Covid y ayer se confirmó que un grupo de traumatólogos y enfermeros resultaron infectados, por lo cual se debió salir a contratar personal para contener la demanda.



Según versiones de familiares del personal de salud del Samic, de ocho traumatólogos, siete habían contraído el virus. El Territorio consultó al director del hospital, Rodrigo Durán, acerca de la situación en Traumatología, cuyo sector había despertado preocupación.



“En el hospital, como en todos lados, hay muchos casos. Se le da la atención absolutamente a todo el personal con respecto a la bioseguridad. Pero mayormente el virus viene de afuera, con familiares que visitan a sus enfermos, estamos testeando a las visitas y varios dieron positivo”, reconoció Durán sin establecer la cifra exacta de contagios y aislados.



Asimismo, aseguró que ya tiene resuelta la falta de traumatólogos. “Convocamos a otros médicos que vendrán a colaborar. Debemos tener en cuenta que al hospital asisten pacientes desde Jardín América, Bernardo de Irigoyen, localidades de la zona Norte. Si dudas el personal está agotado, estresado, con cansancio, pero si la gente no toma conciencia, es muy difícil”, aseveró, al tiempo que agregó: “Todos estamos sobrecargados, pero sin dudas la comunidad debe colaborar. La atención continuará normalmente por el momento”.



Si bien afirmó “ya vamos a salir adelante”, los resultados no son los esperados. Ayer notificaron ocho nuevos casos en Eldorado y se estima que la cantidad irá en aumento, dado que desde el jueves último funciona en el polideportivo el centro de testeo rápido, cuyo índice de positividad fue del 20% en los primeros días.



Este último fin de semana, el Comité de Crisis, a pesar de conocer los datos de contagiados de coronavirus, autorizó la circulación de los vehículos en la Costanera de la ciudad, controlados por policías, personal de Atención Primaria de la Salud (APS) y de Tránsito, esta última área, todavía con personal reducido por varios contagios que hubo la semana anterior.



El miedo de las familias

El sábado, un familiar de los profesionales que atiende en el nosocomio local manifestó en diálogo con El Territorio que en el área de Traumatología resultaron ser casos positivos siete de los ocho especialistas que prestan servicio en el hospital. Esto generó preocupación en el sector.



Por otra parte, personal del Samic señaló que “la mitad más uno del personal en general está aislado por prevención o contagiado de coronavirus” o bien otros tienen licencia desde hace más de ocho meses.



“Tenemos compañeros que están por alguna supuesta razón de licencia desde hace más de ocho meses, muchos deben hacer tareas por doce horas en lugar de seis u ocho, mientras vemos que los que deberían estar en sus casas disfrutan de las piletas, ir a bares, jugar a la pelota, lo vemos en fotos en las redes sociales, esto es una burla para quienes trabajan esas horas demás”, comentó un trabajador del hospital que solicitó mantener su identidad en reserva.



En el ingreso principal del Samic se encuentra un guardia de seguridad que a veces está brindando desinfección en las manos de las personas que asisten como otras veces debe realizar otras tareas.



“La idea es que al haber un teléfono de WhatsApp para solicitar turnos, la gente asista a la hora real de la consulta, no dos o a veces tres horas antes, olvidándose de que estamos en pandemia. Si bien el director estableció que solo ingresen al sector externo del hospital solamente diez personas, no entendemos qué sucede que no se respeta eso. Sin contar que tenemos que oficiar de policías diciendo todo el tiempo a quien asiste que se coloque el barbijo o lo utilizan debajo de la nariz”, mencionó otra trabajadora del hospital local.



“Los pacientes -agregó- deben tomar conciencia que estamos en pandemia, nosotros los podemos cuidar pero debe ser mutuo, la comunidad también debe colaborar aunque sea con la colocación de alcohol en las manos y la utilización correcta del barbijo”.



Por otra parte, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, emitió el 19 de enero la resolución Nº 087 por la que el personal de 60 años en adelante con alguna comorbilidad que corriera riesgo de contagio no asistiera a trabajar, pudiendo gozar de sus remuneraciones normales y habituales, como así tampoco los adicionales.

Continúan los testeos rápidos en el polideportivo