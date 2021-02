Luis Suárez marcó un doblete para el triunfo del Aleti, que lidera en soledad

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Atlético Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, le ganó de visitante a Cádiz por 4-2, es líder en soledad de la liga de España y se despegó a diez puntos de su inmediato perseguidor, Real Madrid, en un partido correspondiente a la vigesimoprimera fecha del certamen.



Un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez (foto) y los españoles Saúl Iñíguez y Koke convirtieron para el Colchonero.



Descontó para el conjunto andaluz el delantero ibérico Álvaro Negrero, quien anotó un doblete a los 35 minutos de la primera parte y a los 26 del segundo tiempo.



En el equipo madrileño ingresó a los 14 minutos del complemento el mediocampista argentino Ángel Correa, ex San Lorenzo; y en Cádiz integraron la formación inicial sus compatriotas, el arquero Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) y el defensor Marcos Mauro; en tanto en la segunda parte ingresó Augusto Fernández, ex River.



La victoria consolidó en la punta del torneo de primera división del fútbol español a Atlético Madrid con 50 puntos, que estiró su ventaja a su inmediato perseguidor, Real Madrid (40), a 10 unidades.



El que se alcanzó al Merengue fue Barcelona, con su triunfo 2-1 sobre Athletic Bilbao.