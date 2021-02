Qué material elegir para los detalles finales de la cocina

lunes 01 de febrero de 2021 | 0:00hs.

A la hora de construir pensar en los detalles finales es clave para la vida armoniosa en la vivienda. Es que los espacios donde se va a pasar la cotidianidad tiene que ser agradable a la vista, cómodo y seguro, de modo tal que las familias no se sientan agobiadas por el entorno. Y aunque muchos no los tengan en cuenta, la arquitectura y el diseño son primordiales para la buena convivencia y el bienestar diario.



La cocina es, justamente, uno de los espacios donde más tiempo pasan las familias y por eso, El Territorio se comunicó con la empresa eldoradense Barcelona Mármol y Granito para saber qué material es ideal para que además de verse bien, la cocina demande menos trabajo en limpieza y mantenimiento.



“La cocina se puede decorar con distintos tipos de piedras, una linda bacha de acero con sus accesorios como ser Johnson curve o luxor andan muy bien y son muy funcionales” indicaron desde la empresa, explicando además que hay una confusión generalizada entre mármol y granito, ya que el mármol no se utiliza en la cocina porque se mancha: “se utiliza en el baño, en las paredes, en los porches, pero no en la cocina porque el limón por ejemplo le mancha. Lo correcto es usar granito en la mesada de la cocina”Colocar cerámica en la mesada puede ser una elección desacertada ya que en el futuro, a la hora de limpiar se pueden pasar horas tratando de eliminar la grasa y suciedad que se juntan en las uniones. El granito resulta una buena alternativa “porque es una piedra natural de poca absorción al agua. Al trabajarla se logran piezas únicas prácticamente sin juntas, es muy noble, higiénico y de muy bajo mantenimiento”.



En este sentido, desde Barcelona Mármol y Granito explicaron que el tiempo del uso del granito es casi eterno. Además que el material prácticamente no lleva mantenimiento más que la limpieza regular con agua y algún producto no abrasivo.



“Simplemente el mantenimiento es con agua y secando bien. Nuestra agua tiene mucho cloro y óxido, es por eso que hay que secarlo. Con los cuidados básicos tendrán una mesada siempre como nueva”.



La cocina es un lugar ideal para el granito, y este material puede ser combinado con amoblamientos en madera o MDF. “Todos son muy bonitos. Los granitos nacionales o importados, las cuarcitas exóticas son algo que sobresalen. Y para quienes buscan líneas lisas, vetas o colores plenos tienen la opción de colocar un cuarzo”.



Más opciones

El éxito de las mesadas de cuarzo se basa en su gran variedad de colores y acabados que precisamente el granito no puede ofrecer. A diferencia del mármol y el granito, el cuarzo es un material sin porosidad, por lo que no requiere de selladores o de mantenimiento especial para ser usados en la cocina. Una de las principales ventajas del cuarzo es que, al ser un material cerrado, no requiere de mantenimiento ni tratamientos especiales para usarlo en la mesada de la cocina,



Volviendo al mármol, uno de los principales usos que se le da es como recubrimiento decorativo en paredes, tanto de exterior como de interior.



“El mármol en un hogar se puede utilizar en las paredes, en una mesa principal del comedor o living, baños, para revestir un hogar, en escaleras, antepechos y umbrales. En el quincho, piscina, jacuzzi. El abanico de alternativas en marmoles y granitos es infinito, siempre se puede agregar en el hogar un lindo zócalo, jaboneras, tablas de picar, entre otras cosas”, dijeron desde Barcelona Marmol y Granito.



El marmol es un material altamente resistente . Se trata de una roca metamórfica formada por piedra caliza, material duro y homogéneo. Además, cuenta con la particularidad de que, al ser una roca natural, sus vetas son distintas y cada pieza es única. A eso hay que sumarle que es un elemento que envejece bien y su duración es muy superior, pues resiste el calor y los impactos y funciona bien en decoración gracias a su amplitud de variedades.



Añadir estos tres materiales a las terminaciones del hogar serían una elección acertada tanto en decoración como en funcionalidad.

Para la mesada, mejor el granito

Gracias a sus características técnicas, el granito es un material muy duradero, con gran resistencia al calor y a posibles daños o arañazos.