Continúan los testeos rápidos en el polideportivo

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:04hs.

El operativo de test rápidos en Eldorado continúa llevándose adelante en el polideportivo municipal Héctor Hugo Ligorria, de lunes a viernes con un ajuste en el horario: será de 8 a 15,y no hasta las 18, como fue los dos primeros días. El objetivo de este espacio es cortar la cadena de contagio disponiendo el aislamiento inmediato de aquellos que arrojen positivo a la muestra de Covid-19.



El comienzo del operativo de test rápidos en la ciudad trajo como consecuencia que el número de contagios confirmados creciera. En el parte epidemiológico del sábado se confirmaron 32 casos en Eldorado, de los cuales la gran mayoría fue testeada en el polideportivo el viernes.



Al cerrar los testeos a las 18, gran parte de los confirmados como positivos se registran recién en el parte del día siguiente, ya que el Ministerio de Salud Pública cierra el horario de carga de casos con anterioridad a la finalización del operativo.



A juzgar por los datos de enero, Eldorado registra en promedio once casos diarios. El jueves, primer día del testeo, se realizaron alrededor de 150 pruebas rápidas en las cuales se verificó un alto porcentaje de positivos que fue reconocido por el director de Salud de Zona Norte, Jorge Frowein.



“Lamentablemente no puedo brindar la información sobre el porcentaje de positivos, pero fue más alto de lo que esperábamos”, admitió. Estaría por encima del 20%.



El viernes se continuó con el operativo y el número de personas que se acercó hasta el centro de testeos fue mayor que el día anterior. Fuentes consultadas informaron que el porcentaje se mantuvo similar a lo registrado el jueves.

