Prohibido descuidarse

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:02hs.

El Covid no tiene ningún reparo con nadie. Y de eso hasta el invierno toma nota, cuidándose del contagio al usar barbijo. El muñeco de nieve no puede sustraerse, a pesar de las grandes tormentas en el invierno norteamericano, y lleva estoicamente la principal barrera contra la transmisión del virus.



Acá sol, verano, calor, humedad, tormentas de temporada, ganas de playa aunque sea en la burbuja. Y allá la cosa pasa por días de mucho frío, nieve, abrigo, paisajes blancos, lagos y ríos congelados, que son el testimonio de las bajas temperaturas. Pero allá y acá hay una cosa en común, mundialmente conocida, accesorio universal que no hace distinciones: el tradicional barbijo.