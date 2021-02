Decepcionó

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:06hs.

Para entender el mal trago que pasó ayer Guaraní hay que ir de atrás para adelante. Los insultos entre el cuerpo técnico y algunos hinchas disfrazados de dirigentes tras el 2-2 con Victoria es, casi, la mejor síntesis.



Falto de buen fútbol, con pocas alternativas y con mucha impaciencia. La Franja careció a lo largo de sus cuatro presentaciones en el torneo Regional del protagonismo que en realidad debía tener y por eso quedó al borde del nocaut y de una eliminación muy dura.



Es que tras ir ganando desde los 10 minutos jamás encontró la forma de doblegar a su rival, que le propuso un partido para jugar de contragolpe y sacó rédito de los errores del local, que sobre el final se desesperó y cayó en una nebulosa casi fatal.



Pese a que sigue siendo el único líder de la zona 1 de la región Litoral Norte, Guaraní hipotecó su futuro. Ya no depende de sí mismo. Necesita que la semana que viene el eliminado Atlético Posadas le dé una mano para clasificar. Es más un deseo que una realidad, en un torneo en el que Guaraní apostó en grande y no sacó provecho.



Cuando Piñero Da Silva le sacó un penal a los 9 minutos a Jorge Del Palacio y Hugo Troche lo cambió por gol, parecía que iba a ser una buena tarde para Guaraní en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.



El gol le daba en ese momento la clasificación a la Franja y la tranquilidad para jugar el resto del partido, porque era Victoria el que necesitaba, al menos, igualar para seguir con vida en el certamen.



Apenas un remate de Rodrigo Bareiro y un cabezazo dentro del área de Russo fueron las siguientes llegadas de Guaraní. La Franja no tuvo en Troche, Montero, Comes y Bareiro el fútbol que necesitaba.



La visita propuso, lo que hizo durante todo el torneo, poco juego y mucho pelotazo. En esas redes cayó el local y pagó caro su falta de alternativas.



Misma táctica

En los tres partidos que había jugado Victoria ante los misioneros (dos con Atlético Posadas y uno con Guaraní), la idea del DT Claudio Penizzoto fue la misma. Dos líneas de cuatro bien definidas, pelotazo para Carlos García o Eduardo Bogarín y eficacia en los contragolpes.



Así le robó un punto en el 0-0 a Guaraní en Corrientes, así derrotó a Atlético Posadas 2-1 en el Tajamar y así esperó a la Franja en Villa Sarita. Irse al descanso abajo en el marcador no modificó la idea del entrenador visitante y tampoco generó una respuesta diferente por parte del local.



Con el pelotazo y la contra llegó el empate a los 12’ del complemento, tras una gran jugada del ingresado Leonardo Sosa. La misma jugada le dio resultado a la visita a los 25’. Bogarín encaró a Vallejos, quien le sacó la pelota, pero el ‘10’ visitante se recuperó y vio solo a Medina, quien definió a un costado ante un desesperado Diego Pave.



A partir de ese momento, Guaraní perdió el rumbo. Ni siquiera el gol de Pablo Russo sirvió para calmar los ánimos y la presión se transmitió de adentro hacia afuera. Nazareno Godoy puso todo lo que tenía a su alcance para poblar el mediocampo y el área, pero hacía falta la experiencia de los más grandes, que nunca llegó.



El final fue como el principio. Un Guaraní sin ideas chocó contra una defensa bien plantada y que se apegó, más que nunca, a su libreto de esperar y salir de contra.



Ahora, Guaraní necesita un triunfo de Atlético Posadas en Curuzú Cuatiá para no sacar cuentas. Una derrota del Decano dejará a los dos misioneros afuera y si hay empate, no deberá ser por más de 1-1, ya que a igualdad en puntos y diferencia de gol, se define por mayor cantidad de goles y, por el momento, la Franja está por encima de Victoria.



Lejos de ser algo sencillo, la clasificación de Guaraní pende de un hilo. También sabe que si avanza no jugará la final de la región en casa y que tendrá demasiado por mejorar si es que el destino le da una nueva chance, la que dejó escapar ayer.