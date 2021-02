Violó una orden judicial y causó un incendio en la casa de su ex

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Un hombre de 55 años fue detenido ayer por la siesta en la localidad de Candelaria, horas después de provocar un principio de incendio en la vivienda de su ex pareja, una mujer de 31 años a quien tenía prohibido acercarse por una medida judicial que se le impuso a principios de mes.



La intervención policial por este hecho comenzó cuando un vecino de la calle Córdoba del barrio Belgrano, identificado como Omar Valentín B. (76), se presentó en la comisaría de la antigua capital para denunciar los daños que tuvo parte de su casa a raíz de un incendio.



Durante la presentación, el septuagenario indicó que cerca de las 5 de ayer sorprendió a la ex pareja de su hija con un bidón con nafta dentro de su domicilio.



Y que antes de huir corriendo del lugar, el hombre inició un principio de incendio que rápidamente afectó parte del inmueble.



Por fortuna, el dueño de casa logró controlar las llamas y evitó daños aún mayores en su propiedad.



Según fuentes policiales consultadas, la hija de Omar no se encontraba en el lugar al momento del hecho y horas más tarde se presentó ante la Policía para mencionar que el presunto responsable del siniestro tenía una prohibición de acercamiento impuesta por seis meses y que le fue establecida el 7 de enero.



Horas más tarde, cuando se había desplegado un operativo para dar con el paradero del implicado, identificado como Luis Alberto R. (55), éste se presentó voluntariamente en la Comisaría de la Mujer de Candelaria en donde se dispuso su inmediata detención.



El acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor.



Por otro lado, en el lugar del siniestro efectivos de la División Policía Científica de la Unidad Regional X realizaron los distintos labores periciales.



De acuerdo a lo manifestado por fuentes del caso, a raíz del accionar del fuego la vivienda fue afectada en un 25%, más que nada en la zona de acceso a la mencionada propiedad.



Por fortuna no hubo que lamentar heridos a causa de este hecho.