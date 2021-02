lunes 01 de febrero de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que “hay señales de recuperación de la actividad económica en los últimos seis meses”, con eje en la construcción y la obra pública.



En declaraciones a CNN Radio, el funcionario indicó que “el empleo está creciendo a nivel prepandémico”.



“Hay señales de recuperación de la actividad económica en los últimos seis meses”, aseguró el ministro, y agregó que esto sucede con “la construcción y la obra pública como ejes claros”.



“La pandemia va a pasar y tenemos que trabajar para que llegado ese día estemos lo más fuertes posible”, agregó .



El funcionario afirmó además que “claramente hay fondos para la obra pública y la vivienda” y remarcó: “Estamos duplicando la inversión y esto nos permite llevar adelante 900 obras en todo el país, sin distinción de extracciones políticas”.



También opinó que este Gobierno “vino a cambiar las prioridades, destinando menos recursos al pago de la deuda para empujar la economía”.



Sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus, Katopodis aseveró que “el Gobierno dijo que vacunaría en diciembre y lo hizo” mientras las nuevas dosis “van llegando y también está resuelta la inmunización para mayores de 60 años”.



“Esto no implica que no haya situaciones a solucionar sobre la marcha”, aclaró.



En este sentido, destacó que “el presidente está enfocado y trabaja en todos los frentes, en medio de la crisis más extraordinaria en la historia de nuestro país”.



Consultado por el primer año de la asunción de Alberto Fernández, dijo que el Frente de Todos es un espacio de “fortalezas” con todos. Y aseguró que será “un año electoral en el que vamos a pedir un voto de confianza de la gente para salir de la crisis”, al tiempo que marcó que “este el el año de la reconstrucción”.



Finalmente, Katopodis expresó que “lo que hizo el presidente con la ciudad de Buenos Aires fue quitarle recursos que no le correspondían”.



Y añadió que “siempre apostamos al diálogo con el jefe de gobierno (Horacio Rodríguez Larreta)”, pero recalcó que “el diseño de país tiene sentido federal”.



La industria automotriz en alza

Por otra parte, la industria automotriz “consolida su reactivación” y los datos del primer mes del año “ratifican el crecimiento sostenido de un sector estratégico”, destacó ayer un informe difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.



Según el parte oficial, en enero se patentaron 47 mil unidades, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto a doce meses atrás, y “el dato particular es que, de todos los autos vendidos en enero, el 47% son de industria nacional”, cuando en diciembre de 2019, del total de las ventas, apenas el 29% era fabricado en el país.



El sector viene incrementando su participación en el mercado interno desde julio del 2020 y ya supera el récord de 2015, cuando el 45% de las ventas era de industria nacional, señaló la cartera que conduce Matías Kulfas.



Los 5 vehículos más vendidos en el país son de industria nacional: 1º Fiat Cronos; 2º Toyota Hilux; 3º Peugeot 208; 4º VW Amarok; y 5º, Ford Ranger.