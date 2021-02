“Con Macri hubo una caída de la inversión educativa”

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró ayer que “los cuatro años de (la gestión del ex presidente Mauricio) Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9%”, al tiempo que abogó por un regreso a las aulas “cuidado” y “seguro”.



Trotta planteó que “es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”, como proponen algunos referentes de Juntos por el Cambio, y consideró que ese planteo “tiene como objetivo poner a los docentes como parte del problema y no de la solución”.



En ese sentido sostuvo que la educación “tiene que ser prioridad de todos los gobiernos pero no siempre lo es” y citó como ejemplo la gestión de Cambiemos.



“Después de una década de esfuerzo, en el 2015 logramos superar el 6% del PBI en la educación. Los cuatro años de Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9% en 2019”, aseguró Trotta.



Además opinó que su gestión y sus funcionarios “son responsables de lo que fue la ruptura de los consensos educativos”.



En la misma línea repitió que “en la gestión de Macri se le dio la espalda a la escuela, se desinvirtió”.



Como contrapartida, aclaró: “Somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente”, aunque admitió que no se lograron los objetivos trazados “en cuanto a la recomposición del salario”.



Sobre las clases presenciales, Trotta señaló: “Es un regreso cuidado, seguro; 14 de 24 provincias están pensando iniciar el 1 de marzo”.