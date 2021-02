La industria farmacéutica busca potenciar la investigación

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:02hs.

La industria farmacéutica instalada en el país puso en marcha inversiones por U$S 740 millones, que se llevarán a cabo entre este año y el próximo, en el marco de dos grandes proyectos articulados con el gobierno nacional: uno para potenciar la fabricación local de medicamentos y el otro para convertir a la Argentina en un centro regional para la investigación clínica.



“Ya estuvimos trabajando durante todo 2020 con el gobierno, con distintas áreas, desde la primera reunión con el presidente Alberto Fernández, donde le planteamos la idea de fortalecer la actividad de investigación farmacológica clínica en Argentina”, indicó el director de Asuntos Públicos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), Fernando Giannoni.



“Para este objetivo es uno de los mayores aportes de los laboratorios de Caeme”, afirmó Giannoni, y precisó que “el sector figura como número uno en inversión privada en investigación y desarrollo, con U$S 300 millones anuales”.



“La idea es que la Argentina se pueda convertir en un centro regional de investigación clínica. Esto genera inversiones, ingreso de divisas, empleo calificado”, destacó el directivo, quien subrayó que “para esto se requiere fortalecer la investigación clínica en centros públicos”.



“Tenemos un plan ambicioso que le planteamos al gobierno: el lanzamiento de una plataforma nacional de investigación clínica”, subrayó subrayó el ejecutivo de Caeme.



Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Eduardo Franciosi, indicó que “en pandemia surgió la importancia y el valor estratégico de contar con una industria nacional de fabricación de medicamentos”.



En ese sentido señaló que “lo importante para eso es continuar con todos los estudios y ensayos clínicos que se vienen realizando con distintos medicamentos e invertir fuertemente en innovación, investigación y desarrollo”.



“Cilfa comprometió U$S 140 millones para el bienio 2021-2022, en el marco de este lanzamiento tripartito de los ministerios de Salud, de Trabajo y de Desarrollo Productivo”, dijo Franciosi.