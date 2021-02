lunes 01 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Victoria fue, sin dudas, una piedra en el zapato de los equipos misioneros en el torneo Regional. De los seis puntos que vino a buscar a Posadas sacó cuatro, un gran número teniendo en cuenta que aún debe jugar un partido más en su casa.



En ese sentido, Rubén Medina, autor del segundo gol ayer para los correntinos, explicó que “sabíamos que íbamos a pasar desapercibido porque quizás no nos conocían”. “Tenemos buenos jugadores, que ya habían jugado este tipo de torneos. Hicimos un buen trabajo y hasta ahora nos resultó”, analizó.



“Ellos juegan bien y circulaban bien la pelota, pero nos paramos bien para salir de contragolpe y convertir las que teníamos, que no iban a ser muchas”, comentó en referencia a la táctica que mejor le queda al equipo y que, hasta el momento, le dio buenos resultados.



El fin de semana Victoria recibirá a Atlético Posadas, ya eliminado. Lejos de creer que será algo sencillo, Medina confesó que “son los partidos más difíciles”. “Ellos no van a jugar por nada y quizás les salen mejor las cosas”, avisó.



Victoria tiene todo a favor ahora para, con un triunfo en su casa, avanzar de ronda y sorprender en un certamen que ofrece un ascenso al Federal A de manera rápida.