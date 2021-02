lunes 01 de febrero de 2021 | 6:01hs.

“Tenés que tener más paciencia. La desesperación te lleva a hacer lo que hicimos en el segundo tiempo. A tirar pelotazos, a no encontrarle la vuelta al partido y eso es peor”, se lamentó Hugo Troche tras el empate con sabor a derrota de Guaraní ante Victoria.



La Franja ganaba y estaba con la clasificación en el bolsillo, pero sus propios errores le dieron vida a Victoria. “Había que tener tranquilidad y paciencia, jugar como lo hicimos en el primer tiempo, con la ventaja del gol. La desesperación era de ellos, pero cometimos errores y lo pagamos caro. Dos errores, dos goles de ellos y ahora dependemos de otro resultado”, analizó el autor del primer gol franjeado.



“Dejamos escapar la gran chance de clasificar y ahora tendremos que esperar lo que hagan otros”, expresó un molesto y resignado Troche.



“Es un torneo corto, en el que tenés que ser contundente en las dos áreas. Esa tranquilidad que no tuvimos nos llevó a desordenarnos y pagar caro”, comentó y agregó que “había que mantener el arco en cero, porque nosotros algún gol íbamos a hacer”.



“La actitud nunca faltó, pero hay que agregarle juego, paciencia y tenencia. En el segundo tiempo elegimos mal el camino”, reconoció el ‘10’.



En cuanto a lo que se viene, Troche sabe que será complicado y que necesitan un triunfo de Atlético Posadas para no sacar cuentas. Con parte de la clasificación perdida, el delantero deseó que “el Deca se pueda despedir con dignidad, que consiga un buen resultado, que haga un gran partido y gane”.