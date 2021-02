Jair Bolsonaro se desligó del colapso sanitario en Amazonas

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que el gobierno federal no es responsable de llevar el oxígeno a Amazonas, el estado sumido en un caos sanitario, con una importante falta de oxígeno para tratar a los enfermos de Covid-19 durante las últimas semanas, mientras sus hospitales se encuentran absolutamente colapsados.



“No es nuestra competencia y no somos responsables de llevar oxígeno allí, le hemos dado los medios”, aseguró Bolsonaro.



En este contexto, el mandatario elogió la labor del ministro de Salud, Eduardo Pazuello -investigado por fallos en la respuesta a la crisis sanitaria en Amazonas-, diciendo que “no hay omisión” ante la crisis, ya que el gobierno federal envió los primeros cilindros de oxígeno a ese estado seis días después de que Pazuello tuviera conocimiento del caso.



Para Bolsonaro, el ministro hizo un “trabajo excepcional”, “trabaja de domingo a domingo, vuelve (a casa) de noche”. “Dudo que con alguien más hubiera tenido la respuesta que está dando”, indicó el presidente.



Anteriormente, se informó que, ante la crisis sanitaria en Manaos, Venezuela envió a la ciudad cinco camiones con oxígeno. En este contexto, el canciller venezolano Jorge Arreaza pidió más solidaridad entre las dos naciones y aseguró que seguirán proporcionando su ayuda a Brasil cuando la necesite.



Denuncia ante la ONU y la OMS

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) presentó una denuncia ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra Bolsonaro por su gestión política, económica y social de la pandemia.



El texto presentado denunció una “conducta política, económica y social contradictoria, negacionista, indiferente al dolor” que “está amplificando las profundas desigualdades”.



Además, criticó “la indiferencia de los poderes públicos a nivel federal, estatal y municipal ante los hechos presentes” y exigió “una investigación para determinar posibles responsabilidades”.



El documento se concentró principalmente en Bolsonaro y respaldó “las más de 60 peticiones de destitución del presidente de la república, en particular por los crímenes de responsabilidades con respecto a la política de salud pública en tiempos de pandemia”.



La denuncia, que también estuvo dirigida a la OMS y a la Organización Panamericana de Salud (Opas), exhortó a presionar al gobierno brasileño ante la “falta de transparencia” y “menos aún confianza en las decisiones tomadas por los representantes políticos con respecto a la contención de la Covid-19”.



“De cada diez personas muertas en el mundo por Covid-19, una de ellas es de Brasil”, enfatizó la Cnbb en el texto, firmado junto a otras organizaciones religiosas.



Asimismo, sostuvo que las personas más afectadas por la “opción política” del recorte del gasto público son las personas negras e indígenas, “fortaleciendo así el racismo estructural de nuestra sociedad”.