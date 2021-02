Bares de Puerto Iguazú, con escasa concurrencia

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Si bien Puerto Iguazú registró durante enero un aumento en la cantidad de turistas en la ciudad en relación con meses anteriores, la actividad gastronómica continúa sin repuntar.



Según afirmaron referentes del sector a El Territorio, tanto los bares como restaurantes y hoteles registraron un 15% de utilidad económica en el primer mes de 2021. En este contexto, los locales apostaron a innovar la carta y ofrecer espectáculos musicales en vivo, con el fin de posicionar a los establecimientos en la temporada. Sin embargo, no resultó para atraer a los visitantes tanto del interior de Misiones como de otros puntos del país.



“El iguazuense no tiene una cultura nocturna, porque cuando tenemos turismo estamos trabajando y cuando no hay turismo no contamos con el poder adquisitivo para salir todos los fines de semana. Lo que pasó desde que abrieron los bares es que no tenemos clientes fijos. Hoy van a un lugar y la semana que viene buscan otra opción. Estamos trabajando todos de la misma forma”, dijo Mariana Costa, propietaria de un bar en Iguazú



Por su parte, Marcelo Tessi, propietario de otro establecimiento, analizó la situación y explicó que no se ha registrado un mejor movimiento y atribuyó la falta de clientes a las intensas lluvias durante todo el mes. “El movimiento no fue el mejor. Tuvimos turistas de Salta, Córdoba y Misiones. Pero a nivel facturación no generó ningún tipo de diferencia a lo que veníamos registrando meses anteriores”, expresó. Luego, agregó: “Venimos remando. Estamos muy preocupados con la situación, no sabemos cuánto más aguantaremos. Para completar, la noticia de que el puente no se abrirá aún y que no hay fechas, la verdad nos tiene muy preocupados”.

