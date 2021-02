Ahorristas priorizaron las obras y plazos fijos como inversiones en 2020

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:04hs.

En medio de la pandemia del Covid-19, un segmento de la población continuó con la tendencia ahorrista o de inversiones de diversas índoles en el afán de hacer rendir el dinero en el actual contexto económico.



En estos tiempos, son diversas las opciones que priman para que el dinero gane a la inflación pensando en el corto plazo. A ello, en los últimos meses, se sumaron apuestas a obras hogareñas, compras de inmuebles o recambio de rodados, en escenarios de inversión a mediano o largo plazo. Este último punto representó un fenómeno que creció en el contexto de la pandemia, al no destinar el capital para viajes a otras partes del país y el mundo.



En este sentido, diversos economistas afirmaron a El Territorio que los plazos fijos -tanto el tradicional como aquel atado a la Unidad de Valor Adquirido (UVA)- y la compra de divisas extranjeras -principalmente del dólar- fueron los métodos más utilizados por los ahorristas en el último año para preservar el valor de los ingresos cotidianos en el corto plazo. En el caso del interés tradicional fue uno de los más constituidos pese a que el porcentaje de interés, que actualmente ronda entre el 34% y 37%, quedó por debajo de la inflación anual del 2020. También hubo constituciones del plazo UVA, aunque en menor medida, que implica que quienes coloquen su dinero a una tasa UVA más inflación le gana al alza de precios, ya que los valores se adecuan de acuerdo a la situación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide mensualmente el Indec.



A ello, se sumaron las inversiones a mediano y largo plazo, como la adquisición de bienes de consumo o la apuesta de obras, también para uso personal.



Sobre este punto Gerardo Alonso Schwarz, economista e investigador de la Fundación Mediterránea, manifestó que “la mayor parte de los ahorristas se decidió, dentro de sus posibilidades, a comprar dólares ya que consideran que es la opción e inversión más sencilla y es una de las más populares al no requerir tanto asesoramiento como sí pueden tener otras opciones”, pensando en el contexto a corto plazo “porque el dólar le suele ganar al peso, y eso se vio hasta octubre, pero desde ese mes a la fecha quedó estable y dejó de ser una opción tan ganadora”, dijo. A esta opción, limitada por el cupo mensual y el porcentaje de recargo, estuvo el plazo fijo tradicional “que responde al perfil de ahorrista conservador, que no se arriesga tanto y que quiere mantener en movimiento el dinero”; aunque por el porcentaje de interés del 34% quedó debajo de la inflación total del año pasado. “Hay una costumbre, porque es sencilla que tiene ganancias, pero de pequeños montos”, aclaró.



Asimismo, añadió que una opción que ganó terreno fue el plazo fijo UVA que, además de la tasa de interés a 90 días, se suma un porcentaje atado a la inflación mensual que permite que la ganancia sea superior o a la par de los valores arrojados por el Indec.



En esta línea, el economista señaló que durante 2020 “según el perfil de inversor –conservador o más arriesgado-, no sólo se pensó en el corto plazo, sino en el mediano plazo para ganar. Es decir, que se pensó en ganancias para más adelante pese a un año atípico, a inversiones seguras”. Ello se plasmó en un aumento en la compra o recambio de automóviles, la gran demanda en el sector de la construcción para encarar obras en el hogar en medio del contexto de la pandemia por el coronavirus, o en el adelantamiento del consumo. “Primaron los bienes de consumo para mediano y largo plazo para evitar su desvalorización y ganarle ante eventuales escenarios, y terminó capitalizándose ese dinero que capaz durante el año pasado no se movieron tanto por la pandemia”, sostuvo Alonso Schwarz.



Por su parte Christian Buteler, analista financiero, coincidió con los planteos del investigador y aseveró que “los números macros de los ahorristas argentinos especifican que buena parte se volcó a la compra de dólares, dentro de sus posibilidades, como al plazo fijo, que responden al perfil clásico del argentino, que no va a mayores riesgos, sino que los evita y va por lo seguro”.



Si bien reconoció que hay otras opciones que también tuvieron un notable crecimiento, como la compra de bonos de acuerdo al perfil más arriesgado del ahorrista, “hay una primacía de un ahorrista conversador en el país”. En este punto, consideró fundamental la educación y asesoramiento financiero para incursionar en un tipo de inversión o ahorro, del cual depende el monto que se piensa destinar.



Estado de situación

Buteler, al ser consultado sobre las proyecciones económicas para lo que resta de 2021, contextualizó: “La pandemia dejó a la Argentina en una situación más delicada de la que estaba. Pero, en el medio, se empezó el año con un buen mes para la estabilidad cambiaria, ya que el valor del dólar oficial acompañó el ritmo de la inflación y no tuvo mayores sobresaltos”.



Luego, agregó que “entramos al 2021 con una inflación elevada. El gobierno mantiene el déficit fiscal, que si bien bajó en los últimos meses, aún se mantiene alto. El Banco Central continuará emitiendo y eso va a incidir seguramente en la inflación, por lo que el panorama es un tanto complejo. Pero todo dependerá de cómo el país negocie con el Fondo Monetario Internacional y en el cómo atraer las inversiones y a los inversionistas que, hasta el momento, desconfían del país”.

