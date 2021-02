Municipios ya habilitan los centros pedagógicos

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:04hs.

Desde hoy algunos municipios de Misiones pondrán en marcha los Centros de Apoyo Pedagógico y Tecnológicos para alumnos con libreta abierta. Aclararon, no obstante, que el lanzamiento se hará mañana. Se trata de un espacio no escolar al que concurrirán los chicos y un docente facilitador para evaluar en qué flaquearon o por qué se alejaron de la escuela, entregarles material educativo y lograr que completen los contenidos y materias que no pudieron aprobar el año pasado.



La subsecretaria de Educación de Misiones, Rosana Linares, había explicado que el proyecto “es parte de una acción y una política que venimos llevando adelante para resguardar la continuidad pedagógica, es decir, cómo hacemos para que los chicos que estuvieron en este tiempo de pandemia con distintas situaciones y con problemas de vinculación con la escuela retornen en el 2021 y continúen el recorrido académico que les corresponde y no que vuelvan a repetir o abandonar porque se quedaron muy atrás con sus aprendizajes”.



El desafío más grande de esta estrategia educativa será comunicacional para motivar a los niños y sus familias para que vuelvan a las instituciones. El mayor problema de abandono o contacto intermitente con la escuela se detectó en chicos de 6° grado de la escuela primaria y el nivel secundario, por eso estos centros apuntan principalmente a esa franja. “Allí es donde vemos que hay una necesidad de poder cubrir esos espacios que van a tener un trabajo de orientación a lo que después se realizará desde la escuela para la continuidad pedagógica”, explicó Linares.