Arte libre de tóxicos

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:05hs.

Las artistas plásticas Karina Sureda y Elisa Grosso promueven un espacio para la investigación, desarrollo y producción con técnicas e insumos para el grabado libre de tóxicos.



Una experiencia que llega a la tierra colorada desde la Colectiva Mora, que integran las artistas, y apuntalada por una red de grabadores de toda Latinoamérica.



La apuesta es dinamizar la disciplina del grabado, generar una comunidad local y encontrar y socializar maneras menos dañinas para la salud al momento de trabajar el grabado.



Cuarentena y proyectos



“Con la conformación de la Colectiva Mora, que es un grupo de arte con perspectiva de género, y también con la cuarentena, que abrió más la comunicación por medios virtuales, comenzamos a investigar experiencias de grabado menos tóxico. Así, nos conectamos con un grupo de grabadores muy capos, de toda Latinoamérica, que dan talleres, capacitaciones y que orientan y responden consultas”, explicó Sureda en diálogo con El Territorio.



El arte del grabado tradicional expone al que lo realiza a los efectos de químicos potencialmente peligrosos, sobre todo para las vías respiratorias y también al tacto, por las sustancias que desprenden y su efecto corrosivo. “En el grabado se trabaja con solventes químicos, ácidos, tintas, que son tóxicos para el que los manipula y tiene un riesgo para la salud, el ácido nítrico quema la piel, los ojos y también contamina el ambiente y es muy utilizado en el aguafuerte”, dijo.



La disciplina del grabado tradicional se desarrolla con estos insumos, pero hace años se viene investigando y desarrollando técnicas menos nocivas y más amigables con el artista y con el ambiente y que logren los mismos resultados.



La Colectiva Mora está conformada por artistas de distintas disciplinas dentro de la plástica y las artes visuales y, para el caso del grabado, todos los viernes por la tarde, en Mora Taller de Arte, en avenida Almirante Brown 3826, se monta un taller laboratorio de grabado para experimentar con mordientes ecológicos, como los salinos con sulfato de cobre o la técnica del grabado electrolítico.



“Hay un montón de técnicas de grabado con insumos que no son nocivos y que hasta hay en las casas como la sal o para realizar un preparado para limpiar las tintas a base de aceite de cocina y limón”, reseñó y amplió que también se probó con la técnica del grabado electrolítico, “es una técnica para grabar en metal, se utiliza la electricidad y la sal que es conductora de la electricidad, no es tóxica”.



Sobre la tarea específica del grabado, instruyó que “tenemos los soportes que pueden ser aluminio, cartón, mármol, tela, otros. Y lo que cambia son los mordientes, que son los que hacen que el soporte se grabe. En el grabado tradicional se utiliza la chapa, el ácido come la línea y deja el surco que forma la imagen creada. La idea es dejar de utilizar estos ácidos y reemplazarlos por mordientes no tóxicos”.



Cambio de paradigma

Este proceso de indagación para un arte más en equilibrio con el cuerpo y el entorno, Sureda lo inscribió dentro del impulso trasversal de revisar las prácticas en todas las esferas, que motorizan los feminismos. “Para mí tiene que ver con este tiempo de reflexión y cambios que atravesamos. Lo explico también con los planteos y desafíos de los feminismos. Desde el arte es empezar a tomar conciencia de nuestras prácticas, del cuidado de la naturaleza, de utilizar materiales reciclados, de propiciar mayor acceso al arte. Nosotras que somos grabadoras, buscamos popularizar más el grabado en nuestra ciudad y aportar a que circule más arte, con los profesionales, con la comunidad en general y también desde la enseñanza en las escuelas, desde las áreas de la plástica, en general no se dan contenidos de grabado”, reflexionó la artista y docente.

Para agendar

Mora Taller de Arte

Es un espacio de arte autogestivo que brinda talleres de grabado y dibujo y pintura para jóvenes y adultos y, taller de arte con orientación en arte terapia para niños. Además, se desarrollan proyectos como el del grabado menos tóxico. En Instagram: @morataller.